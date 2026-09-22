Việt Nam mở rộng không gian hợp tác với bang Tamil Nadu, Ấn Độ

Tamil Nadu – địa bàn chiến lược cho hợp tác đầu tư và công nghiệp

Tại cuộc làm việc với Tiến sĩ S. Vijayakumar, Thứ trưởng thường trực phụ trách Công nghiệp, Xúc tiến đầu tư và Thương mại của Chính quyền Tamil Nadu, hai bên trao đổi về triển vọng mở rộng đầu tư, sản xuất và kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tamil Nadu.

Tamil Nadu có thế mạnh nổi bật về ô tô và xe điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí – chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao. Một minh chứng nổi bật cho quan hệ đầu tư Việt Nam – Tamil Nadu là dự án VinFast tại Thoothukudi. Dự án tạo cơ sở để hai bên phát triển một hệ sinh thái hợp tác rộng hơn về xe điện, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ, pin, hạ tầng sạc, hậu cần, đào tạo nhân lực, nghiên cứu – phát triển và chuỗi cung ứng.

Phía Việt Nam mong muốn có thêm doanh nghiệp Tamil Nadu đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, cơ khí – chế tạo, năng lượng sạch, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm và hạ tầng; đồng thời khuyến khích thêm doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Tamil Nadu.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh và Tiến sĩ S. Vijayakumar, Thứ trưởng thường trực phụ trách Công nghiệp, Xúc tiến đầu tư và Thương mại của Chính quyền Tamil Nadu. Ảnh: Đình Nam

Kết nối doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực

Tại buổi làm việc với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) và Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) khu vực phía Nam, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và đoàn công tác đã trao đổi với đại diện các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: hậu cần và chuỗi cung ứng, công nghệ, cơ khí – kỹ thuật, hàng không, hóa chất – kim loại, khách sạn, trí tuệ nhân tạo, y tế và ô tô, lĩnh vực vận tải biển – hậu cần, năng lượng xanh, công nghệ, y tế, giáo dục đại học, khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp.

Phía Việt Nam đề nghị chuyển trọng tâm từ các cuộc gặp mang tính giới thiệu sang xây dựng danh mục dự án và cơ hội kinh doanh cụ thể, trong đó Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ có thể đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp Tamil Nadu với các địa phương, khu công nghiệp, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi khả năng xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa FICCI Tamil Nadu với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam nhằm lựa chọn các doanh nghiệp có nhu cầu thực chất, tổ chức các đoàn khảo sát thị trường và kết nối trực tiếp với đối tác Việt Nam.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh gặp Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) và Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) khu vực phía Nam. Ảnh: Đình Nam

Thủy sản - Nông nghiệp, cảng biển và hậu cần – những lĩnh vực có thể tạo kết quả sớm

Phát biểu tại các cuộc trao đổi doanh nghiệp, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng cho rằng bên cạnh các lĩnh vực công nghệ mới, Việt Nam và Tamil Nadu còn nhiều cơ hội chưa được khai thác đầy đủ trong nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm, cảng biển, hậu cần và hạ tầng khu công nghiệp.

Tham tán Bùi Trung Thướng nhấn mạnh một trong những vấn đề cần được quan tâm là tăng cường kết nối vận tải biển trực tiếp giữa miền Nam Ấn Độ và Việt Nam. Tamil Nadu có lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống cảng biển, trong khi Việt Nam nằm tại vị trí thuận lợi trong mạng lưới sản xuất và thương mại của ASEAN. Việc tăng cường kết nối giữa Chennai, Thoothukudi với các cảng lớn của Việt Nam có thể góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu chi phí và tạo thêm động lực cho thương mại hai chiều.

Một đề xuất khác được Tham tán Bùi Trung Thướng nhấn mạnh là tăng cường kết nối doanh nghiệp sản xuất Tamil Nadu với các khu công nghiệp, khu chế xuất và trung tâm sản xuất của Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp Tamil Nadu trong các lĩnh vực điện tử, linh kiện ô tô, cơ khí – kỹ thuật, dược phẩm, hóa chất, nhựa, công nghệ thực phẩm, dệt may và công nghiệp hỗ trợ có thể nghiên cứu Việt Nam không chỉ như một thị trường xuất khẩu mà còn là địa điểm sản xuất, tìm kiếm nguồn cung và nghiên cứu – phát triển.

Việt Nam có thể trở thành một mắt xích bổ trợ cho chiến lược quốc tế hóa của doanh nghiệp Tamil Nadu, trong khi Tamil Nadu có thể đóng vai trò là một trung tâm quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Ấn Độ.

Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng. Ảnh: Đình Nam

Phát huy vai trò các phòng thương mại trong kết nối doanh nghiệp

Đoàn công tác cũng thúc đẩy trao đổi với Phòng Thương mại bang Andhra Pradesh, qua đó tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp tại miền Nam Ấn Độ.

Việc đồng thời làm việc với CII, FICCI và Phòng Thương mại Andhra thể hiện cách tiếp cận của Đại sứ quán và Thương vụ là xây dựng các kênh hợp tác thường xuyên để cung cấp thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, tổ chức kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, hỗ trợ khảo sát đầu tư và xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình tiếp cận thị trường.

Thông điệp xuyên suốt của chuyến công tác là lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dự án cụ thể làm thước đo và lấy công nghệ – đổi mới sáng tạo làm động lực mới.

Từ nền tảng đầu tư của VinFast tại Tamil Nadu, mạng lưới doanh nghiệp của CII, FICCI và Phòng Thương mại Andhra, cùng lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế, Việt Nam và Tamil Nadu có điều kiện để mở rộng hợp tác từ thương mại hàng hóa sang đầu tư hai chiều, qua đó góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam – Ấn Độ phát triển tương xứng hơn với khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.