Vì sao Ấn Độ giảm mạnh lượng vàng nhập khẩu?

Ấn Độ siết nhập khẩu vàng

Câu chuyện nhập khẩu vàng của Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc - cho thấy một bài toán khó tìm lời giải: vàng vừa là tài sản được người dân ưa chuộng, vừa là mặt hàng nhập khẩu gây sức ép lên cán cân thương mại, dự trữ ngoại hối và tỷ giá. Vì vậy, Ấn Độ đã nhiều lần lựa chọn tăng thuế, siết nhập khẩu vàng, nhưng nhu cầu vàng của người dân vẫn không giảm.

Theo thông tin từ Bộ Thương mại Ấn Độ, nhập khẩu vàng của nước này đã giảm mạnh trong tháng 8/2026, trong khi lượng nhập khẩu bạc lại tăng vọt. Cụ thể, lượng vàng nhập khẩu đã giảm 57,75% xuống còn 2,3 tỷ USD trong tháng 8. Tuy nhiên, nhập khẩu bạc lại tăng 127%, đạt 1,02 tỷ USD.

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc (Ảnh minh họa: KT)

Trước đó, hồi tháng 5/2026, chính phủ Ấn Độ đã ban hành quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% nhằm hạn chế việc mua kim loại quý từ nước ngoài và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối của quốc gia.

Mức thuế cao hơn có thể làm giảm nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ kim loại quý lớn thứ hai thế giới, song có thể giúp thu hẹp thâm hụt thương mại của Ấn Độ và hỗ trợ đồng nội tệ rupee - một trong những đồng tiền đang mất giá nhiều nhất châu Á.

Theo Tổng thư ký Hiệp hội Vàng bạc và Trang sức Ấn Độ, quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với vàng bạc của chính phủ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu mua sắm.

Song, trên thực tế, nhu cầu vàng, đặc biệt là cho mục đích đầu tư ở Ấn Độ vẫn gia tăng trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh gần đây và lợi nhuận từ thị trường chứng khoán giảm trong năm qua.

Sau khi sắc lệnh tăng thuế nhập khẩu vàng, bạc được ban hành, giá vàng và bạc tại Ấn Độ đã tăng mạnh, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân tránh mua vàng trong một năm để giúp bảo vệ dự trữ ngoại hối.

Tính chung trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8 của năm tài chính 2026-2027, nhập khẩu vàng đã tăng 3,38% lên 17,47 tỷ USD, trong khi nhập khẩu bạc giảm 8,81% xuống còn 1,74 tỷ USD.

Thụy Sĩ là nguồn cung vàng lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng 8, chiếm 40% tổng lượng nhập khẩu; tiếp đến là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với hơn 16% và Nam Phi với khoảng 10%. Mặc dù vậy, tổng kim ngạch nhập khẩu từ Thụy Sĩ vẫn giảm 45,4% xuống còn 1,28 tỷ USD trong tháng 8.

Phần lớn lượng vàng nhập khẩu ở Ấn Độ được dùng để đáp ứng nhu cầu của ngành trang sức. Việc nhập khẩu vàng có tác động đáng kể đến thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ, do vàng chiếm hơn 5% tổng giá trị nhập khẩu của nước này.

Tiêu thụ trang sức vàng toàn cầu năm nay sẽ giảm?

Các chuyên gia phân tích tại Metals Focus (công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Anh) đã cảnh báo nhà đầu tư rằng giá vàng ở mức cao kỷ lục đang gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu trang sức toàn cầu; dự kiến ​​mức tiêu thụ sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ thời điểm đại dịch Covid-19.

Metals Focus dự báo rằng lượng tiêu thụ trang sức vàng toàn cầu vào năm 2026 sẽ thấp hơn hơn 1/3 so với năm 2023. Mức sụt giảm này đáng kể đến mức trang sức dự kiến ​​sẽ mất vị thế là phân khúc tiêu thụ vàng lớn nhất, nhường chỗ cho nhu cầu đầu tư vào vàng thỏi và tiền xu.

Mặc dù tổng nhu cầu được dự báo sẽ giảm, các chuyên gia phân tích cho rằng, người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi mạnh tay cho trang sức vàng bất chấp giá cao.

Người dân Ấn Độ rất ưa chuộng vàng (Ảnh minh họa: KT)

Theo Metals Focus, lượng tiêu thụ trang sức vàng tại Ấn Độ đã giảm 17% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu đầu năm 2026, trong khi nhu cầu tại Trung Quốc sụt giảm mạnh tới 30%. Mức tiêu thụ tại các khu vực còn lại trên thế giới cũng giảm 18% so với nửa đầu năm 2025.

Đồng thời, các chuyên gia phân tích ghi nhận rằng giá vàng cao đang làm thay đổi hành vi người tiêu dùng, đặc biệt là tại Nam Á, Đông Á và Trung Đông – những khu vực mà từ lâu trang sức vàng hàm lượng cao vừa đóng vai trò làm đẹp, vừa là kênh đầu tư.

Câu chuyện của Ấn Độ vì thế không đơn thuần là nhập hay không nhập vàng. Đó là bài toán cân bằng giữa nhu cầu tích trữ của người dân, quyền tiếp cận vàng chính thức, nguồn cung trong nước, ngoại hối và ổn định vĩ mô. Chính sách thuế có thể điều tiết dòng nhập khẩu trong ngắn hạn, nhưng nếu khoảng cách giữa nhu cầu thực và nguồn cung hợp pháp quá lớn, thị trường phi chính thức có nguy cơ phát triển.

Theo giới quan sát, với một nền kinh tế có nhu cầu vàng lớn như Ấn Độ, bài toán quản lý vì thế không chỉ nằm ở việc dựng rào cản nhập khẩu, mà còn ở việc xây dựng một thị trường vàng minh bạch, chính thức và đủ năng lực đáp ứng nhu cầu thực của nền kinh tế.