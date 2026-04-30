中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam thúc đẩy hội nhập và liên kết kinh tế giữa ASEAN- EU

Thứ Năm, 11:21, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc thông qua Kế hoạch công tác năm 2026 là một bước đi quan trọng, tạo nền tảng để Dự án SCOPE Trade chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất, mang lại các kết quả cụ thể và thiết thực cho các nước ASEAN.

Phiên họp lần thứ nhất Ban điều hành Dự án Gói Kết nối bền vững ASEAN–EU về Thương mại (SCOPE Trade) diễn ra hôm 29/04 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia). Ông Nguyễn Anh Đức, Tham tán, Trưởng đại diện kinh tế thường trực Việt Nam tại ASEAN cùng Trưởng ban Hợp tác, Phái đoàn EU tại ASEAN Jerome Pons đồng chủ trì phiên họp. 

Phiên họp lần thứ nhất Ban điều hành Dự án Gói Kết nối bền vững ASEAN–EU về Thương mại (SCOPE Trade) 

Phiên họp Ban điều hành dự án lần thứ nhất được đánh giá là dấu mốc quan trọng, chính thức đưa Dự án SCOPE Trade bước sang giai đoạn triển khai thực chất. Với tổng ngân sách khoảng 20 triệu EUR (tương đương 530 tỷ đồng) trong giai đoạn 2025–2029, SCOPE Trade là một trong những sáng kiến trọng tâm trong Gói Kết nối bền vững ASEAN–EU, nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế ASEAN và tăng cường liên kết kinh tế giữa hai khu vực. Dự án tập trung vào ba trụ cột chính gồm: hoàn thiện chính sách và tạo thuận lợi thương mại; thúc đẩy kết nối số; phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Tại phiên họp, các nước ASEAN ghi nhận những kết quả tích cực trong năm đầu triển khai dự án. SCOPE Trade đã tập trung xây dựng nền tảng phân tích và thể chế, đồng thời triển khai các hoạt động kỹ thuật ban đầu phục vụ trực tiếp các tiến trình hội nhập của ASEAN. Đáng chú ý, Dự án đã bước đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ ở cấp quốc gia, góp phần nâng cao tính thực chất của dự án. Cụ thể, dự án đã hỗ trợ Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore trong rà soát các cam kết dịch vụ theo Hiệp định ATISA; hỗ trợ Lào triển khai thí điểm vận tải đường sắt trong khuôn khổ ACTS; hỗ trợ Campuchia rà soát pháp lý về chính sách cạnh tranh; và hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực thực thi các cam kết dịch vụ.

Tại Việt Nam, dự án đã hỗ trợ rà soát danh mục cam kết đầu tư theo Hiệp định ACIA và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực phục vụ đàm phán Hiệp định DEFA. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế và chuẩn bị cho việc thực thi các cam kết khu vực trong thời gian tới. 

Tham tán, Trưởng đại diện kinh tế thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Anh Đức và Trưởng ban Hợp tác, Phái đoàn EU tại ASEAN Jerome Pons đồng chủ trì phiên họp

Trong phiên họp lần thứ nhất, các nước ASEAN và EU đã thống nhất thông qua Kế hoạch hành động năm 2026 của dự án. Ông Nguyễn Anh Đức, Tham tán, Trưởng đại diện kinh tế thường trực Việt Nam tại ASEAN nhấn mạnh: "Việc thông qua Kế hoạch công tác năm 2026 là một bước đi quan trọng, tạo nền tảng để Dự án SCOPE Trade chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất, mang lại các kết quả cụ thể và thiết thực cho các nước ASEAN. Với vai trò Điều phối quan hệ hợp tác kinh tế ASEAN–EU, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò chủ động trong điều hành và định hướng hợp tác giữa hai khu vực. Việc đồng chủ trì thành công phiên họp đầu tiên của Ban điều hành dự án không chỉ góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả dự án SCOPE Trade, mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong việc dẫn dắt các sáng kiến hợp tác kinh tế khu vực".

Kế hoạch hành động năm 2026 của dự án tiếp tục bám sát ba trụ cột chính, đồng thời tăng cường các hoạt động mang tính triển khai sâu, hướng tới tạo ra các kết quả cụ thể, có thể đo lường được, đặc biệt ở cấp quốc gia. Chương trình hành động năm 2 dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động ở cấp quốc gia, nhằm bảo đảm các hỗ trợ của dự án được cụ thể hóa thành lợi ích trực tiếp cho từng nước thành viên, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU

VOV.VN - Ngày 28/4, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương quan trọng với lãnh đạo ngoại giao các nước Lào, Thái Lan và nhiều đối tác châu Âu.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: VIỆT NAM - ASEAN- EU dự án SCOPE Trade A hợp tác kinh tế hội nhập kinh tế khu vực ASEAN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam đồng chủ trì Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-New Zealand lần thứ XIV
Việt Nam đồng chủ trì Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-New Zealand lần thứ XIV

VOV.VN - Trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, phái đoàn Việt Nam tại ASEAN cùng phái đoàn New Zealand hôm 24/4 đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến trình hợp tác và trao đổi các định hướng lớn cho giai đoạn tới.

Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Séc
Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Séc

VOV.VN - Nhận lời mời của Thống đốc Vùng Karlovy Vary, Petr Kubis, ngày 28/4/2026, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đã có chuyến thăm làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa. Tham dự cuộc gặp có Bà Andrea Pfeffer Ferklová, Thị trưởng thành phố Karlovy Vary. 

Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU
Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU

VOV.VN - Ngày 28/4, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương quan trọng với lãnh đạo ngoại giao các nước Lào, Thái Lan và nhiều đối tác châu Âu.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp