Việt Nam thúc đẩy hội nhập và liên kết kinh tế giữa ASEAN- EU

Phiên họp lần thứ nhất Ban điều hành Dự án Gói Kết nối bền vững ASEAN–EU về Thương mại (SCOPE Trade) diễn ra hôm 29/04 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia). Ông Nguyễn Anh Đức, Tham tán, Trưởng đại diện kinh tế thường trực Việt Nam tại ASEAN cùng Trưởng ban Hợp tác, Phái đoàn EU tại ASEAN Jerome Pons đồng chủ trì phiên họp.

Phiên họp Ban điều hành dự án lần thứ nhất được đánh giá là dấu mốc quan trọng, chính thức đưa Dự án SCOPE Trade bước sang giai đoạn triển khai thực chất. Với tổng ngân sách khoảng 20 triệu EUR (tương đương 530 tỷ đồng) trong giai đoạn 2025–2029, SCOPE Trade là một trong những sáng kiến trọng tâm trong Gói Kết nối bền vững ASEAN–EU, nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế ASEAN và tăng cường liên kết kinh tế giữa hai khu vực. Dự án tập trung vào ba trụ cột chính gồm: hoàn thiện chính sách và tạo thuận lợi thương mại; thúc đẩy kết nối số; phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Tại phiên họp, các nước ASEAN ghi nhận những kết quả tích cực trong năm đầu triển khai dự án. SCOPE Trade đã tập trung xây dựng nền tảng phân tích và thể chế, đồng thời triển khai các hoạt động kỹ thuật ban đầu phục vụ trực tiếp các tiến trình hội nhập của ASEAN. Đáng chú ý, Dự án đã bước đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ ở cấp quốc gia, góp phần nâng cao tính thực chất của dự án. Cụ thể, dự án đã hỗ trợ Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore trong rà soát các cam kết dịch vụ theo Hiệp định ATISA; hỗ trợ Lào triển khai thí điểm vận tải đường sắt trong khuôn khổ ACTS; hỗ trợ Campuchia rà soát pháp lý về chính sách cạnh tranh; và hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực thực thi các cam kết dịch vụ.

Tại Việt Nam, dự án đã hỗ trợ rà soát danh mục cam kết đầu tư theo Hiệp định ACIA và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực phục vụ đàm phán Hiệp định DEFA. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế và chuẩn bị cho việc thực thi các cam kết khu vực trong thời gian tới.

Tham tán, Trưởng đại diện kinh tế thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Anh Đức và Trưởng ban Hợp tác, Phái đoàn EU tại ASEAN Jerome Pons đồng chủ trì phiên họp

Trong phiên họp lần thứ nhất, các nước ASEAN và EU đã thống nhất thông qua Kế hoạch hành động năm 2026 của dự án. Ông Nguyễn Anh Đức, Tham tán, Trưởng đại diện kinh tế thường trực Việt Nam tại ASEAN nhấn mạnh: "Việc thông qua Kế hoạch công tác năm 2026 là một bước đi quan trọng, tạo nền tảng để Dự án SCOPE Trade chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất, mang lại các kết quả cụ thể và thiết thực cho các nước ASEAN. Với vai trò Điều phối quan hệ hợp tác kinh tế ASEAN–EU, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò chủ động trong điều hành và định hướng hợp tác giữa hai khu vực. Việc đồng chủ trì thành công phiên họp đầu tiên của Ban điều hành dự án không chỉ góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả dự án SCOPE Trade, mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong việc dẫn dắt các sáng kiến hợp tác kinh tế khu vực".

Kế hoạch hành động năm 2026 của dự án tiếp tục bám sát ba trụ cột chính, đồng thời tăng cường các hoạt động mang tính triển khai sâu, hướng tới tạo ra các kết quả cụ thể, có thể đo lường được, đặc biệt ở cấp quốc gia. Chương trình hành động năm 2 dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động ở cấp quốc gia, nhằm bảo đảm các hỗ trợ của dự án được cụ thể hóa thành lợi ích trực tiếp cho từng nước thành viên, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực.