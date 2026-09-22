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Việt Nam thúc đẩy kết nối với hệ sinh thái công nghệ IIT Madras, Ấn Độ

Thứ Ba, 09:39, 22/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam thúc đẩy kết nối với hệ sinh thái công nghệ IIT Madras, mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ngày 21/9, tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh và ông Nguyễn Trường Sinh, Trưởng Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Ấn Độ, đã thăm và làm việc với Viện Công nghệ Ấn Độ Madras (IIT Madras). Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ sâu và kết nối hệ sinh thái công nghệ giữa hai nước. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh khoa học và công nghệ được xác định là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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Đoàn công tác thăm Viện Công nghệ Ấn Độ Madras (IIT Madras). Ảnh: Đình Nam

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đánh giá cao vai trò của Viện Công nghệ Ấn Độ Madras trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và phát triển các công nghệ có khả năng ứng dụng, thương mại hóa. Đây là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ quan trọng của Ấn Độ, đồng thời có hệ sinh thái gồm các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các công ty khởi nghiệp.

Một nội dung được đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam quan tâm là mô hình IITM Pravartak - đầu mối thúc đẩy chuyển các kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm thành công nghệ, sản phẩm và doanh nghiệp. Mô hình này kết nối các trường đại học với doanh nghiệp, Chính phủ và các công ty khởi nghiệp, qua đó rút ngắn quá trình từ nghiên cứu, phát triển nguyên mẫu đến thương mại hóa sản phẩm.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam cũng tìm hiểu một số công nghệ và doanh nghiệp trong hệ sinh thái IIT Madras, trong đó có công nghệ vệ tinh, vi xử lý RISC-V - SHAKTI; hệ thống phát hiện xâm nhập vành đai phục vụ bảo đảm an ninh; cùng các hoạt động của doanh nghiệp công nghệ Meistergen Technologies.

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Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và Giáo sư V. Kamakoti, Viện trưởng IIT Madras (ở giữa). Ảnh: Đình Nam

Đặc biệt, đoàn tìm hiểu Agnikul Cosmos, một doanh nghiệp khởi nghiệp trong hệ sinh thái IIT Madras, tập trung phát triển tên lửa đẩy phục vụ phóng các vệ tinh cỡ nhỏ. Qua đó, phía Việt Nam có thêm thông tin về cách IIT Madras kết nối nghiên cứu, đào tạo với hoạt động khởi nghiệp và phát triển các công nghệ mới, trong đó có công nghệ vũ trụ.

Trao đổi về hợp tác thời gian tới, phía Việt Nam đề nghị IIT Madras chia sẻ thông tin về các công nghệ chiến lược, các doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng hợp tác, chuyển giao công nghệ với Việt Nam; phối hợp đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

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Đại sứ Trịnh Minh Mạnh tìm hiểu về Viện Công nghệ Ấn Độ Madras. Ảnh: Đình Nam

Được biết, IIT Madras là một trong các cơ sở giáo dục đại học công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, thuộc hệ thống các Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) do Chính phủ Ấn Độ thành lập và quản lý ở cấp quốc gia. Trường được thành lập năm 1959 tại thành phố Chennai và nhiều năm được xếp hạng cao trong hệ thống xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học của Ấn Độ.

IIT Madras nổi tiếng với mô hình gắn kết giữa đại học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trường xây dựng Công viên nghiên cứu (Research Park) trong khuôn viên nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu - phát triển (R&D) với doanh nghiệp và hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trường hiện có trung bình khoảng một bằng sáng chế mỗi ngày; riêng năm vừa qua có khoảng 476 bằng sáng chế được đăng ký. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của trường đã hỗ trợ hơn 500 doanh nghiệp khởi nghiệp với tổng định giá khoảng 8 tỷ USD; riêng năm vừa qua có khoảng 112 startup được ươm tạo.

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Mô hình IITM Pravartak chuyên kết nối các trường đại học với doanh nghiệp, Chính phủ và các công ty khởi nghiệp - rút ngắn quá trình từ nghiên cứu, phát triển nguyên mẫu đến thương mại hóa sản phẩm. Ảnh: Đình Nam

Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ đang thúc đẩy hợp tác trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở thêm không gian hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ mới và có hàm lượng tri thức cao.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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