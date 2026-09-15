Chuyến công tác của Thủ tướng: Dấu ấn BRICS và xung lực mới quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Thủ đô New Delhi, Ấn Độ những ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 rực cờ hoa và biểu ngữ chào mừng. Trên khắp các đại lộ lớn, dải phân cách và khu vực xung quanh Trung tâm hội nghị, lá cờ đa sắc màu của các quốc gia thành viên, thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác bền chặt. Hình ảnh các nhà lãnh đạo, băng rôn, khẩu hiệu, thông điệp BRICS và lời chào mừng được đăng bằng nhiều ngôn ngữ. An ninh được thắt chặt ở mức tối đa, các tuyến đường chính được trang trí công phu, tạo nên một không khí vừa sôi động vừa chan chứa lòng hiếu khách của nước chủ nhà Ấn Độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tham dự với tư cách là nước Đối tác của BRICS, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên thảo luận với chủ đề "Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu". Tại phiên thảo luận này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh các ưu tiên của Năm Chủ tịch 2026 với cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm, tập trung củng cố năng lực tự cường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm phát triển bền vững và tăng cường tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong quản trị toàn cầu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: "Ngày nay, các điểm nóng căng thẳng trên thế giới đang không ngừng gia tăng, điều này đang có tác động rất tiêu cực, sâu rộng đến cuộc sống của người dân các nước. Các đại dịch, thảm họa khí hậu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã cho thấy rằng trong thế giới ngày nay, không có bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào chỉ giới hạn ở một khu vực. Do đó, chúng tôi đã đặc biệt nhấn mạnh vào việc tăng cường khả năng tự cường trong BRICS. Việc nhận diện kịp thời các thách thức, sẵn sàng đối phó và hành động ngay lập tức cũng là điều vô cùng cần thiết."

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu và sẵn sàng đồng hành cùng BRICS để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố năng lực hoạch định chính sách linh hoạt, quản trị và dự báo chiến lược, nâng cao năng suất lao động, khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế, kịp thời ngăn ngừa khủng hoảng và chủ động ứng phó với các cú sốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và các thách thức xuyên biên giới hiện nay.

Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững thông qua tăng cường phối hợp chính sách về thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thứ ba, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực có sức lan tỏa cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch".

Dấu ấn Việt Nam

Sự tham gia tích cực cùng những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đã nhận được sự đánh giá rất cao từ các nước thành viên BRICS và cộng đồng quốc tế.

Giáo sư Reena Marwah (Đại học Delhi) nhấn mạnh: "Chính sách đối ngoại của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với Ấn Độ, bởi Việt Nam cũng nói về sự tự cường. Việt Nam không nói về chủ nghĩa bảo hộ hay chủ nghĩa đơn phương, mà là sự tự lực, tự cường. Việt Nam nói về sự độc lập và mong muốn hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Đó là lý do Việt Nam đang mở rộng quan hệ đối tác và BRICS mang lại cơ hội đó. Có những nước cũng mong muốn học hỏi từ Việt Nam nhờ vào quá trình phát triển kinh tế. Và trên thực tế, Việt Nam đã đóng vai trò như một chiếc cầu nối với ASEAN. Với BRICS, Việt Nam đang đóng góp sự năng động của thị trường cũng như những bước tiến về năng lực sản xuất".

Giáo sư Faisal Ahmed (Trường Quản lý Fore) cho rằng chính sách đối ngoại độc lập và tinh thần tự chủ chiến lược mà Việt Nam đang theo đuổi giúp nâng cao vị thế của Việt Nam như một nhân tố đầy tiềm lực trong khối các nước Nam bán cầu. Tiềm năng to lớn của Việt Nam trong việc mở rộng và thiết lập các mạng lưới sản xuất toàn cầu, kết nối với các nước ASEAN là vô cùng quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ.

Trước đó, ngay khi đặt chân xuống sân bay và tại khách sạn, nước chủ nhà BRICS lần thứ 18 đã chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác bằng màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Ấn Độ, thể hiện tình cảm hữu nghị chân thành và mến khách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm cấp cao song phương quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là dịp để Lãnh đạo hai Chính phủ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của TBT,CTN Tô Lâm tới Ấn Độ - thời điểm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường. Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ. Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 25 tỷ USD vào năm 2030, gia tăng đầu tư hai chiều, củng cố mối liên kết văn hóa - văn minh, đồng thời phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhìn nhận về kết quả hội đàm, ông Bùi Trung Thướng - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết hội đàm giữa hai Thủ tướng đã gửi đi một thông điệp rất rõ: hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Ông đặc biệt kỳ vọng việc hai Thủ tướng thống nhất tạo thuận lợi hơn cho các sản phẩm dược phẩm, nông sản, thủy sản và chăn nuôi sẽ tạo ra những kết quả rất cụ thể. Nếu hai bên cùng tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, kiểm dịch và thủ tục xuất nhập khẩu, thương mại sẽ còn tăng nhanh hơn nữa.

"Tôi cũng kỳ vọng quan hệ kinh tế sẽ chuyển mạnh từ "mua bán hàng hóa" sang "cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia chuỗi giá trị". Doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn hơn trong việc đầu tư và hiện diện tại Ấn Độ. Đồng thời, cần thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong công nghệ cao, dược phẩm, năng lượng, cảng biển, logistics và kinh tế số".

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiến hành hàng loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo các quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các Trưởng đoàn, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Tại các buổi tiếp xúc, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước thành viên BRICS và các đối tác truyền thống. Đồng thời trao đổi sâu rộng về các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, phát triển xanh và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao vị thế, vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hơn nữa các chương trình hợp tác song phương và đa phương thiết thực trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định: Thời gian tới, trong khuôn khổ BRICS, chúng ta sẽ cùng các cơ quan tích cực phối hợp với các nước thành viên để triển khai những trụ cột của khối. Trong đó có những vấn đề rất phù hợp với lợi ích như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh: Đó là làm sao nâng cao khả năng chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế; cùng BRICS đổi mới những động lực tăng trưởng cũ và phát huy động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, cùng các thành viên, đối tác BRICS và các nước đang phát triển tìm ra những phương thức, biện pháp cụ thể để phát huy vai trò của các thể chế đa phương, phục vụ cho lợi ích của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Chuyến công tác không chỉ khẳng định vị thế, bản lĩnh và chính sách đối ngoại tự chủ, tự cường của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường với Ấn Độ. Những đóng góp trách nhiệm tại BRICS cùng các thỏa thuận hợp tác thiết thực sẽ mở ra nhiều không gian phát triển mới, tạo thêm nguồn lực phục vụ đà bứt phá kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.