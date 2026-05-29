Việt Nam trở thành quốc gia đối tác chính thức của Diễn đàn Startup Village 2026

Sự kiện quy tụ đông đảo cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Sự kiện năm nay thu hút hàng nghìn nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư, cùng 3.000 startup và đại diện công nghệ đến từ hơn 20 quốc gia. Điều này cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Startup Village trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực và quốc tế.

Đại diện Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) và Quỹ Skolkovo tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên

Với chủ đề "Made in the Future" (tạm dịch: Hình thành từ tương lai), Startup Village 2026 được tổ chức theo mô hình lễ hội công nghệ (tech-festival), tập trung vào việc kết nối trực tiếp giữa nhu cầu công nghệ thực tiễn của các tập đoàn lớn và các giải pháp sáng tạo từ cộng đồng startup.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các doanh nghiệp lớn công bố nhu cầu công nghệ, bài toán thị trường và ngân sách dự án, trong khi các startup có cơ hội trình bày giải pháp, gọi vốn, kết nối đối tác và triển khai thử nghiệm thực tế.

Diễn đàn bao gồm nhiều hoạt động thiết thực như: các phiên thảo luận chuyên sâu về nhu cầu công nghệ của thị trường; không gian trình diễn sản phẩm và giải pháp công nghệ; các phiên thuyết trình gọi vốn, giới thiệu dự án; cùng hoạt động kết nối, xây dựng mạng lưới hợp tác giữa startup, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) và Quỹ Skolkovo. Cùng với đó, Việt Nam chính thức được công bố trở thành Quốc gia Đối tác của Startup Village 2026, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ cao giữa hai nước.

Quỹ Skolkovo là tổ chức phi lợi nhuận do Chính phủ Liên bang Nga thành lập năm 2010, hoạt động theo mô hình "Thung lũng Silicon của Nga" và hiện quy tụ hơn 6.000 doanh nghiệp công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và công nghệ sinh học. Diễn đàn Startup Village do Quỹ Skolkovo khởi xướng và được tổ chức thường niên từ năm 2013.

Ông Timur Kornilov, Giám đốc điều hành phụ trách Hợp tác Chiến lược Quốc tế và Chuyển giao Công nghệ của Quỹ Skolkovo cho biết, thỏa thuận với phía Việt Nam nhằm thúc đẩy các chương trình tăng tốc chung, trao đổi công nghệ và startup, qua đó tăng cường hợp tác công nghệ Nga - Việt.

Hợp tác này cũng tạo nền tảng triển khai các dự án công nghệ chung, trong đó có Hackathon (sự kiện làm việc tập trung ngắn hạn nhằm tạo ra nhanh các giải pháp hoặc sản phẩm công nghệ cho một vấn đề cụ thể), phối hợp với Tập đoàn TASCO để tuyển chọn giải pháp trong lĩnh vực giao thông thông minh, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số.

Startup Village 2026 là một trong những Diễn đàn Công nghệ lớn nhất khu vực Cộng đồng các Quốc gia độc lập

TASCO là tập đoàn hạ tầng và dịch vụ giao thông hàng đầu của Việt Nam, hoạt động mạnh trong các lĩnh vực giao thông thông minh, thu phí tự động, dữ liệu số và chuyển đổi số đô thị.

Các bên kỳ vọng sớm xây dựng lộ trình hợp tác cụ thể, hướng tới hình thành nền tảng công nghệ chung và hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của hai nước. Diễn đàn Startup Village 2026 diễn ra trong hai ngày 28 và 29/5.