  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

Thứ Ba, 14:20, 28/04/2026
VOV.VN - Ngày 27/4, Trung Quốc đã ra thông báo về việc cấm các công ty nước ngoài mua lại Manus – một startup AI có giá 2 tỷ USD, trong một động thái được đánh giá là nhằm ngăn công nghệ lõi rơi vào tay Mỹ.


Thông báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc nêu rõ, Văn phòng Cơ chế thẩm tra an ninh đầu tư nước ngoài thuộc ủy ban này đã ra quyết định cấm đầu tư nước ngoài vào dự án Manus theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các bên liên quan rút lại giao dịch mua bán. Thông báo không giải thích lý do đưa ra quyết định này, cũng không trực tiếp nêu tên bên giao dịch.

Tuy nhiên, theo một tuyên bố hồi tháng 12/2025, Meta, tập đoàn sở hữu các mạng xã hội Facebook, Instagram… thông báo sẽ mua lại công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Manus với giá 2 tỷ USD, trở thành thương vụ mua bán lớn thứ ba trong lịch sử của Meta, khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ đẩy nhanh nỗ lực tích hợp AI tiên tiến trên các nền tảng của mình.

(Ảnh minh họa. Nguồn: VCG)

Trước đó, Manus - vốn thuộc công ty TNHH Công nghệ Butterfly Effect có trụ sở tại Bắc Kinh, sau chuyển trụ sở sang Singapore vào giữa năm ngoái, đã ra mắt phần mềm AI và tuyên bố hiệu suất của nó vượt trội so với phần mềm AI DeepResearch của OpenAI.

Tháng 1/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra thông báo về việc phối hợp với các bộ ngành liên quan tiến hành đánh giá và điều tra thương vụ Manus liên quan đến đầu tư nước ngoài, kiểm soát xuất khẩu và xuất nhập khẩu công nghệ, trong bối cảnh lo ngại những giao dịch tương tự có thể khiến công nghệ tiên tiến bị chuyển khỏi Trung Quốc.

Ngày 2/4, trả lời câu hỏi của truyền thông nước ngoài về các biện pháp mà phía Trung Quốc sẽ thực hiện liên quan đến trường hợp của Manus, ông Hà Á Đông, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này ủng hộ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xuyên biên giới và hợp tác công nghệ theo nhu cầu, nhưng các hoạt động này phải tuân thủ luật và quy định của Trung Quốc cũng như hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, động thái kiểm soát này nhằm bảo vệ tốt hơn an ninh kinh tế và trật tự thị trường.

Mặc dù diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, song có nhận định cho rằng, vụ việc này sẽ không ảnh hưởng lớn đến quan hệ Trung-Mỹ, bởi thương vụ này không thể so sánh với việc mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc hút nhân tài AI từ Mỹ mạnh chưa từng có
VOV.VN - Số lượng chuyên gia AI rời Mỹ về Trung Quốc tăng nhanh trong một năm qua phản ánh sự thay đổi trong cán cân thu hút nhân tài giữa hai cường quốc công nghệ.

Công ty Trung Quốc muốn phủ sóng robot hình người giá rẻ ra toàn cầu
VOV.VN - Công ty Unitree Robotics của Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc ra mắt robot hình người có giá rẻ nhất của họ, Unitree R1, đến với thị trường toàn cầu.

Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về quy mô điện toán thông minh
VOV.VN - Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã xây dựng được quy mô điện toán thông minh khoảng 1,59 triệu Pflops, đứng thứ hai toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho việc huấn luyện các mô hình AI.

Trung Quốc thể hiện lợi thế về “kinh tế token” trong kỷ nguyên AI
VOV.VN - Tính đến tháng 3 năm nay, lượng token sử dụng hàng ngày ở Trung Quốc đã vượt 140 nghìn tỷ, tăng hơn 1.000 lần so với đầu năm 2024, một chỉ dấu cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh ở Trung Quốc và nước này có nhiều lợi thế trong “nền kinh tế token”.

