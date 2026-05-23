Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển, ngày 23/5 (theo giờ địa phương), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).

Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam.

Đài tưởng niệm mang tên "Những người bạn liên minh - Chiến sĩ Việt Nam" được xây dựng trong công viên Patriot, ngoại ô Moscow, gồm 3 bức tượng khắc họa hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đang chốt giữ tại vị trí phòng thủ và chiến đấu trong trận đánh bảo vệ Moscow.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam.

Được khánh thành từ năm 2024, Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam vừa là minh chứng của truyền thống lịch sử, vừa là biểu tượng cho những nỗ lực củng cố và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn cùng các đại biểu tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam ở Liên bang Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, vượt qua thăng trầm của lịch sử, biến động của tình hình thế giới và khu vực, Nhân dân và quân đội hai nước luôn cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn thăm tổ hợp bảo tàng "Con đường ký ức" và Nhà thờ chính các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự kính trọng và tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện hiện nay.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, to lớn và hiệu quả mà Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi sổ lưu niệm khi tới thăm tổ hợp bảo tàng "Con đường ký ức" và Nhà thờ chính các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Tới thăm tổ hợp bảo tàng "Con đường ký ức" và Nhà thờ chính các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ: "Được tham quan tìm hiểu về lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô trước đây (Liên bang Nga ngày nay), chúng tôi bày tỏ khâm phục sự bảo vệ độc lập của đất nước vĩ đại, sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đối với các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ của các bạn đối với đất nước Việt Nam trong kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin được mãi mãi tri ân Nhân dân và đất nước Nga".