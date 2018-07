Việt Nam vứt vỏ bưởi nhưng Thái Lan chế biến ra đặc sản tiền triệu

Là một trong những loại quả đặc sản của miền Tây Nam Bộ, bưởi da xanh có giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên chỉ mới bán vỏ bưởi thôi, người dân Thái Lan đã thu về mức lợi nhuận gấp 10 lần. (Ảnh: Dân Việt). Cơn sốt mứt vỏ bưởi Thái Lan không mới. (Ảnh: Dân Việt). Từ cuối năm ngoái loại đồ ăn “chơi chơi” này đã gây bão trong giới văn phòng. Dịp cận Tết, nhu cầu tăng cao, nhiều đơn vị đã đua nhau nhập loại mứt này về bán. (Ảnh: Dân Việt). Điều đáng nói là dù nguyên liệu rất bình dân nhưng mứt vỏ bưởi Thái lại có giá khá “sang chảnh” 600.000 - 650.000 đồng/kg và luôn hút hàng. (Ảnh: Afamily). Chị Hoa Quỳnh – nhân viên văn phòng ở Hà Nội cho hay, “Mứt vỏ bưởi rất dễ ăn, vị chua và ngọt kết hợp hài hòa với nhau, khi ăn, tôi còn cảm nhận được vị the the ở đầu lưỡi. Cả nhà ai cũng thích nên lúc nào nhà chị cũng có sẵn loại mứt này”. (Ảnh: Afamily). Chính vì hợp khẩu vị mà chị Quỳnh sẵn sàng mua cả kg để dành ăn dần thay vì mua từng gói nhỏ 200g. (Ảnh: Foody). Chị Mai, một tiểu thương ở phố Hàng Buồm, Hà Nội cho biết, Việt Nam cũng có mứt vỏ bưởi, giá rẻ hơn 200.000 - 300.000 đồng/kg nhưng không nhiều khách hàng lựa chọn vì mẫu mã kém bắt mắt, vị chua và the nhiều hơn. (Ảnh: Foody). Theo chị Mai, mứt vỏ bưởi Thái Lan có màu xanh tự nhiên, vị chua ngọt rất dễ ăn. Bình thường các loại mứt chỉ đắt hàng dịp cận Tết, nhưng riêng mứt vỏ bưởi thì bán chạy quanh năm. (Ảnh: Facebook). Trên thực tế giá mứt vỏ bưởi mua tại Thái Lan không hề cao, dao động 200.000 – 250.000 đồng/kg nhưng khi đến tay người tiêu dùng giá bị đẩy cao gấp 2-3 lần. Theo lý giải của một đơn vị nhập khẩu là vì chi phí vận chuyển, khấu hao… (Ảnh: Facebook). Trong khi các đầu mối đứng ra nhập khẩu mứt vỏ bưởi Thái Lan về tiêu thụ thì ngay tại thủ phủ của loại trái cây này là tỉnh Bến Tre, vỏ bưởi lại được mang vứt đi. (Ảnh: báo Phụ nữ). Một nhà vườn tại tỉnh này cho biết, hiện nay, bưởi da xanh chủ yếu vẫn được bán thành phẩm dưới dạng nguyên trái cho các thương nhân, do đó, các phụ phẩm từ loại quả này hầu như đều bị… vứt đi. (Ảnh: Zing)./.

Là một trong những loại quả đặc sản của miền Tây Nam Bộ, bưởi da xanh có giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên chỉ mới bán vỏ bưởi thôi, người dân Thái Lan đã thu về mức lợi nhuận gấp 10 lần. (Ảnh: Dân Việt). Cơn sốt mứt vỏ bưởi Thái Lan không mới. (Ảnh: Dân Việt). Từ cuối năm ngoái loại đồ ăn “chơi chơi” này đã gây bão trong giới văn phòng. Dịp cận Tết, nhu cầu tăng cao, nhiều đơn vị đã đua nhau nhập loại mứt này về bán. (Ảnh: Dân Việt). Điều đáng nói là dù nguyên liệu rất bình dân nhưng mứt vỏ bưởi Thái lại có giá khá “sang chảnh” 600.000 - 650.000 đồng/kg và luôn hút hàng. (Ảnh: Afamily). Chị Hoa Quỳnh – nhân viên văn phòng ở Hà Nội cho hay, “Mứt vỏ bưởi rất dễ ăn, vị chua và ngọt kết hợp hài hòa với nhau, khi ăn, tôi còn cảm nhận được vị the the ở đầu lưỡi. Cả nhà ai cũng thích nên lúc nào nhà chị cũng có sẵn loại mứt này”. (Ảnh: Afamily). Chính vì hợp khẩu vị mà chị Quỳnh sẵn sàng mua cả kg để dành ăn dần thay vì mua từng gói nhỏ 200g. (Ảnh: Foody). Chị Mai, một tiểu thương ở phố Hàng Buồm, Hà Nội cho biết, Việt Nam cũng có mứt vỏ bưởi, giá rẻ hơn 200.000 - 300.000 đồng/kg nhưng không nhiều khách hàng lựa chọn vì mẫu mã kém bắt mắt, vị chua và the nhiều hơn. (Ảnh: Foody). Theo chị Mai, mứt vỏ bưởi Thái Lan có màu xanh tự nhiên, vị chua ngọt rất dễ ăn. Bình thường các loại mứt chỉ đắt hàng dịp cận Tết, nhưng riêng mứt vỏ bưởi thì bán chạy quanh năm. (Ảnh: Facebook). Trên thực tế giá mứt vỏ bưởi mua tại Thái Lan không hề cao, dao động 200.000 – 250.000 đồng/kg nhưng khi đến tay người tiêu dùng giá bị đẩy cao gấp 2-3 lần. Theo lý giải của một đơn vị nhập khẩu là vì chi phí vận chuyển, khấu hao… (Ảnh: Facebook). Trong khi các đầu mối đứng ra nhập khẩu mứt vỏ bưởi Thái Lan về tiêu thụ thì ngay tại thủ phủ của loại trái cây này là tỉnh Bến Tre, vỏ bưởi lại được mang vứt đi. (Ảnh: báo Phụ nữ). Một nhà vườn tại tỉnh này cho biết, hiện nay, bưởi da xanh chủ yếu vẫn được bán thành phẩm dưới dạng nguyên trái cho các thương nhân, do đó, các phụ phẩm từ loại quả này hầu như đều bị… vứt đi. (Ảnh: Zing)./.