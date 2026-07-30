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Vĩnh Long phát triển nuôi tôm công nghệ cao, hướng tới vùng nguyên liệu xuất khẩu

Thứ Năm, 16:33, 30/07/2026
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VOV.VN - Những năm gần đây, các mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại tỉnh Vĩnh Long đã chứng minh hiệu quả vượt trội, trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển và góp phần nâng cao giá trị ngành thủy sản.


Trong 6 tháng đầu năm 2026, thủy sản tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh. Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có gần 64.000 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt trên 296.000 tấn. Địa phương đang tập trung phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu.

vinh long phat trien nuoi tom cong nghe cao, huong toi vung nguyen lieu xuat khau hinh anh 1
Tôm thương phẩm nuôi theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn
vinh long phat trien nuoi tom cong nghe cao, huong toi vung nguyen lieu xuat khau hinh anh 2
Khu vực nuôi tôm công nghệ cao tại các xã ven biên Vĩnh Long

Hiện diện tích nuôi tôm công nghệ cao đạt 6.325 ha, Vĩnh Long đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 phấn đấu đạt hơn 8.100 ha, tăng hơn 675 ha so với năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư hình thành các vùng nuôi tập trung; thúc đẩy liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã và doanh nghiệp; phát triển sản xuất giống chất lượng cao, chế biến sâu, hệ thống kho lạnh và dịch vụ logistics.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, phục vụ xuất khẩu. Bởi thực tế cho thấy, nuôi tôm công nghệ cao không chỉ nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

“Nuôi tôm truyền thống chỉ có thể xóa đói giảm nghèo, nhưng nuôi công nghệ cao có thể tạo được việc làm cho bà con. Vì nuôi tôm công nghệ cao phải có công nhân giúp việc cho mình, bà con chòm xóm cũng có việc làm", ông Lê Văn Sấm, hộ nuôi tôm ở xã Thạnh Hải, nhiều năm liên tiếp đạt lợi nhuận hàng chục tỷ đồng từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao nhiều giai đoạn cho biết.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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