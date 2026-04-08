Tôm nuôi được mùa, mất giá, nông dân Đà Nẵng giảm lãi

Vụ tôm năm nay, ông Lê Tăng Vũ, ở xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng thu về hơn 7 tấn tôm thẻ chân trắng. Năm ngoái, cùng thời điểm này 1 kg tôm (loại 48 con/kg) bán ra thị trường có giá 230.000 đồng, nay chỉ còn 128.000 đồng đến 140.000 đồng. Ông Lê Tăng Vũ cho biết: “Đến mùa thu hoạch tôm sản lượng đạt nhưng giả cả thấp, gia đình thu 7 tấn tôm, doanh thu gần 900 triệu đồng. Năm ngoái, giá tôm cao, lãi được 500 triệu đồng, năm nay tôm giảm giá lãi khoảng 200 triệu đồng. Mong muốn của người dân được nhà nước hỗ trợ vốn vay tiếp tục mở rộng đầu tư nuôi tôm”.

Giá tôm bán ra xuống thấp nhưng giá thức ăn nuôi tôm tăng. Tôm giảm giá quá thấp nên có người nuôi dù đạt năng suất như ý nhưng trừ chi phí lời lãi chẳng còn bao nhiêu.

Bà Nguyễn Thị Vinh, trú thôn Thành Triều, xã Duy Nghĩa cho hay: năm nay nhờ áp dụng kỹ thuật cộng với thời tiết thuận lợi nên sản lượng tôm đạt cao. Tôm thẻ chân trắng có thời gian sinh trưởng ngắn khoảng 3 tháng, ít dịch bệnh, năng suất cao gấp nhiều lần so với tôm sú. “Hiện nay nuôi tôm công nghệ cao cũng khá thuận lợi, phải chọn con giống tốt, dịch bệnh đỡ hơn so với nuôi truyền thống nhưng hiện nay giá tôm thấp. Vừa rồi gia đình thu hoạch tôm gần 3 tấn lợi nhuận hơn 160 triệu đồng, giảm so với năm ngoái. Giá tôm hạ, thức ăn cho tôm và tiền chi phí cao. Thương lái về tận hồ mua ép giá, đầu ra tiêu thụ của tôm không có, nên lợi nhuận người nuôi ít".

Toàn xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng có gần 200 hộ nuôi tôm với diện tích trên 50 ha, chủ yếu tôm thẻ chân trắng.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị đầu ra giúp nông dân: “Mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiện nay phát triển và kiểm soát được bệnh tật, sản lượng cao. Địa phương có định hướng để khu vực nuôi tôm đảm bảo về mặt môi trường, rà soát và gom lại các khu vực để việc nuôi trồng thủy, hải sản của người dân nằm trong tầm quản lý và có được sự hỗ trợ của các Sở, ngành và địa phương. Đề nghị thành phố có cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân như kỹ thuật, con giống, kiểm soát dịch bệnh. Địa phương đang phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Duy Xuyên có cơ chế cho người dân vay vốn để phát triển kinh tế, đặc biệt nuôi trồng thủy hải sản”.

Tôm nuôi thẻ chân trắng tại thành phố Đà Nẵng đang được mùa nhưng giá thấp, người nuôi lãi ít. Người nuôi tôm mong muốn chính quyền địa phương quan tâm kết nối tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng tư thương ép giá mỗi lần tôm được mùa.