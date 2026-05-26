Vĩnh Long sẽ tổ chức CocoNext 2026, thúc đẩy chuỗi giá trị dừa xanh

Thứ Ba, 17:23, 26/05/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Hội thảo quốc tế ngành dừa - CocoNext 2026” nhằm tạo nền tảng khoa học, kết nối công nghệ và thị trường cho quá trình hiện đại hóa ngành dừa theo hướng xanh, bền vững.

Hội thảo với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa - Tạo động lực tăng trưởng bền vững” dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 12/12/2026 tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre trước đây (thuộc phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long).

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo Trung ương, chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiêu biểu.

Hiện tỉnh Vĩnh Long có hơn 120.000 ha dừa (khoảng 11 triệu cây), chiếm trên 50% diện tích dừa cả nước, với sản lượng hơn 1,3 triệu tấn/năm, trở thành địa phương có diện tích dừa lớn nhất khu vực và cả nước. Trong đó có khoảng 110.120 ha đang trong giai đoạn cho trái; 30.000 ha vừa canh tác theo hướng hữu cơ để phục vụ chế biến công nghiệp và xuất khẩu. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn ở dạng thô hoặc sơ chế, giá trị gia tăng chưa cao; năng lực chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế còn hạn chế, đầu ra còn bấp bênh.

vinh long se to chuc coconext 2026, thuc day chuoi gia tri dua xanh hinh anh 1
Hàng năm sản lượng dừa của tỉnh Vĩnh Long rất lớn cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu

Trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon và trách nhiệm môi trường, ngành dừa Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh sang mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn và gia tăng hàm lượng công nghệ.

Theo kế hoạch, hội thảo sẽ gồm 3 phiên chuyên đề: “Tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam”; “Thương mại toàn cầu và quyền lực mềm”; “Công nghệ chế biến và kinh tế tuần hoàn”.

Các nội dung tập trung vào chiến lược phát triển ngành dừa; xu hướng thị trường thế giới; tiêu chuẩn ESG trong chuỗi cung ứng; công nghệ chế biến sâu; giải pháp không rác thải; nông nghiệp tái sinh và ứng dụng công nghệ sinh học trong ngành dừa.

Sau hội thảo, ngày 13/12/2026, các đại biểu dự kiến tham quan vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, các nhà máy chế biến sâu, mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ và bảo tồn giống dừa sáp bản địa tại một số địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh hội thảo chính, tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức “Không gian ẩm thực và trưng bày sản phẩm dừa” từ ngày 11 đến 16/12/2026 tại Công viên Cái Cối, phường An Hội, với khoảng 30 gian hàng giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chế biến từ dừa.

Thông qua CocoNext 2026, tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng thúc đẩy liên kết bền vững từ vùng nguyên liệu đến chế biến, thương mại và xuất khẩu; đồng thời nâng cao vị thế ngành dừa Việt Nam trong chuỗi giá trị xanh toàn cầu.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Đồng Tháp, Vĩnh Long: Trái dừa khô lao dốc, nhà vườn lao đao
VOV.VN - Hiện nay, giá trái dừa khô tại các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp rất thấp, tiêu thụ chậm, khiến nhà vườn thua lỗ nặng

Chùa Dừa - công trình kiến trúc độc đáo tại Vĩnh Long
VOV.VN - Nằm cạnh dòng sông Hàm Luông hiền hòa, chùa Long Quang (xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long) nổi lên như một điểm đến tâm linh độc đáo. Những chi tiết từ cột, kèo cho đến nội thất, pháp khí trong chùa đều được chế tác tinh xảo từ những thân dừa lão, mang đậm hơi thở văn hóa miệt vườn.

Phát huy lợi thế đưa “thủ phủ dừa” Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
VOV.VN - Sau khi sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long mới đã hình thành vùng trồng dừa tập trung lớn nhất cả nước với khoảng 120.000 ha dừa, chiếm trên 50% tổng diện tích dừa cả nước, với khoảng 22 triệu cây dừa đang sinh trưởng và cho trái. Đây là tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế.

Tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, đưa Vĩnh Long phát triển bền vững
VOV.VN - "Trên cơ sở quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, đồng thời xuất phát từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới, tỉnh xác định tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược", ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Vào mùa thuận vụ, giá dừa tươi tại Vĩnh Long giảm mạnh
VOV.VN - Những ngày qua, giá dừa tươi uống nước tại tỉnh Vĩnh Long đang giảm sâu, khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh khó khăn khi bước vào kỳ thu hoạch.

