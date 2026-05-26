Vĩnh Long sẽ tổ chức CocoNext 2026, thúc đẩy chuỗi giá trị dừa xanh

Hội thảo với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa - Tạo động lực tăng trưởng bền vững” dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 12/12/2026 tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre trước đây (thuộc phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long).

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo Trung ương, chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiêu biểu.

Hiện tỉnh Vĩnh Long có hơn 120.000 ha dừa (khoảng 11 triệu cây), chiếm trên 50% diện tích dừa cả nước, với sản lượng hơn 1,3 triệu tấn/năm, trở thành địa phương có diện tích dừa lớn nhất khu vực và cả nước. Trong đó có khoảng 110.120 ha đang trong giai đoạn cho trái; 30.000 ha vừa canh tác theo hướng hữu cơ để phục vụ chế biến công nghiệp và xuất khẩu. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn ở dạng thô hoặc sơ chế, giá trị gia tăng chưa cao; năng lực chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế còn hạn chế, đầu ra còn bấp bênh.

Hàng năm sản lượng dừa của tỉnh Vĩnh Long rất lớn cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu

Trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon và trách nhiệm môi trường, ngành dừa Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh sang mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn và gia tăng hàm lượng công nghệ.

Theo kế hoạch, hội thảo sẽ gồm 3 phiên chuyên đề: “Tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam”; “Thương mại toàn cầu và quyền lực mềm”; “Công nghệ chế biến và kinh tế tuần hoàn”.

Các nội dung tập trung vào chiến lược phát triển ngành dừa; xu hướng thị trường thế giới; tiêu chuẩn ESG trong chuỗi cung ứng; công nghệ chế biến sâu; giải pháp không rác thải; nông nghiệp tái sinh và ứng dụng công nghệ sinh học trong ngành dừa.

Sau hội thảo, ngày 13/12/2026, các đại biểu dự kiến tham quan vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, các nhà máy chế biến sâu, mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ và bảo tồn giống dừa sáp bản địa tại một số địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh hội thảo chính, tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức “Không gian ẩm thực và trưng bày sản phẩm dừa” từ ngày 11 đến 16/12/2026 tại Công viên Cái Cối, phường An Hội, với khoảng 30 gian hàng giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chế biến từ dừa.

Thông qua CocoNext 2026, tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng thúc đẩy liên kết bền vững từ vùng nguyên liệu đến chế biến, thương mại và xuất khẩu; đồng thời nâng cao vị thế ngành dừa Việt Nam trong chuỗi giá trị xanh toàn cầu.