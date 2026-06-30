Vĩnh Long tập trung đầu tư hạ tầng, mở cửa thu hút làn sóng đầu tư mới

Loạt công trình giao thông trọng điểm "mở khóa" tiềm năng

Vĩnh Long sở hữu vị trí chiến lược hiếm có: nằm giữa trung tâm vùng ĐBSCL, kết nối thuận lợi với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh duyên hải phía Đông Nam Bộ. Nhưng tiềm năng địa lý chỉ thực sự chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh khi được hạ tầng giao thông "khơi mạch".

Công trình cầu Đại Ngãi 1 nối Vĩnh Long với Cần Thơ đang trong quá trình thi công

Hiện nay, nhiều công trình giao thông trọng điểm đang cùng lúc được triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh tuyến cao tốc Cần Thơ - Mỹ Thuận - Trung Lương đã đưa vào khai thác, các tuyến cao tốc CT33, CT36 đang được chuẩn bị đầu tư; cầu Đại Ngãi, cầu Cổ Chiên 2, dự án mở rộng Quốc lộ 60, dự án đường ven biển kết nối TP Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Vĩnh Long với các tỉnh ven biển phía Tây, cầu Ba Lai 8, cầu Đình Khao... đều đang trong quá trình triển khai.

Đáng chú ý nhất là tuyến cao tốc CT.33 (TP.HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng) - trục kết nối chiến lược có tổng chiều dài khoảng 150km, trong đó hơn 79km đi qua địa bàn Vĩnh Long. Đây không đơn thuần là công trình giao thông mà là đòn bẩy để hình thành hành lang kinh tế ven biển hoàn toàn mới.

Hướng tuyến dự án cao tốc CT.33 (baoxaydung)

Trong chuyến kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Tây mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chỉ đạo Vĩnh Long và các tỉnh, thành có tuyến CT.33 khẩn trương hoàn thiện các nội dung cần thiết, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét, bố trí nguồn ngân sách. Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định: "Nếu tuyến này thực hiện được thì toàn bộ trục phía Đông trong tương lai sẽ phát triển về giao thông và phát triển về kinh tế xã hội. Đặc biệt là có thể kết nối giữa vùng ven biển từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Vĩnh Long, qua Cần Thơ... thậm chí là xuống tận Cà Mau. Và qua trục này thì ta mới phát triển được hệ thống cảng biển cho các tỉnh, đặc biệt là các cảng nội địa mới có thể phát triển được".

Không dừng lại ở hạ tầng liên vùng, tỉnh Vĩnh Long còn ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối trực tiếp vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế. Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đường vào Khu công nghiệp Ngũ Lạc và Khu kinh tế Định An (tuyến TL.914 đoạn Ngũ Lạc - QL53), dài 8,6km, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư hơn 798 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026 - 2029.

Khu công nghiệp lấp đầy - "thước đo" niềm tin của nhà đầu tư

Hạ tầng cải thiện đang phản ánh rõ nét qua sức hút của các khu công nghiệp trên địa bàn. Hiện toàn tỉnh có 1 khu kinh tế (Định An, 39.022ha) và 22 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 7.243ha. Trong 5 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt mức rất cao: Long Đức, Giao Long và An Hiệp đều đạt 100%; Hòa Phú đạt 99,29%; Bình Minh đạt 89,8%.

Hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận

Khu kinh tế Định An hiện thu hút 48 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 95.241 tỷ đồng; các khu công nghiệp có 162 dự án với tổng vốn gần 56.145 tỷ đồng. Toàn hệ thống tạo việc làm ổn định cho hơn 104.000 lao động - con số phản ánh sức lan tỏa thực chất của công nghiệp hóa đến đời sống người dân địa phương.

Khu công nghiệp Hòa Phú là một điển hình. Quy mô 250,97ha với diện tích đất công nghiệp 192,36ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng 845,75 tỷ đồng, sau hai giai đoạn phát triển, khu công nghiệp đã thu hút 40 dự án thứ cấp - gồm 9 dự án trong nước (tổng vốn hơn 2.994 tỷ đồng) và 31 dự án FDI (tổng vốn 709,79 triệu USD). Từ thành công đó, tỉnh đang mời gọi đầu tư Hòa Phú giai đoạn 3 với quy mô 157ha, theo mô hình khu công nghiệp thông minh, xanh và hiện đại.

Ông Hà Duy Tín, Tổng Giám đốc Công ty CP Hòa Phú, chia sẻ về định hướng của giai đoạn mở rộng: "Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 có hạ tầng sử dụng chung với Hòa Phú giai đoạn 1 và 2. Đây là những điều kiện thuận lợi để dễ dàng thu hút nhà đầu tư. Ở giai đoạn 3 này, chúng tôi sẽ bố trí và thiết kế ngay từ ban đầu theo mô hình khu công nghiệp thông minh, khu công nghiệp xanh, hạ tầng xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại tạo sự hấp dẫn cho nhà đầu tư".

Với 6 khu công nghiệp đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động và 11 khu công nghiệp đang trong giai đoạn quy hoạch, kêu gọi đầu tư hạ tầng, dư địa phát triển công nghiệp của Vĩnh Long còn rất lớn.

Tháo gỡ thủ tục - "chìa khóa" để nhà đầu tư an tâm xuống vốn

Hạ tầng tốt là điều kiện cần, nhưng tốc độ xử lý thủ tục hành chính và tiến độ giải phóng mặt bằng mới là yếu tố quyết định nhà đầu tư có thực sự "xuống tiền" hay không. Đây là bài toán mà chính quyền tỉnh Vĩnh Long đang dồn sức giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Hiện nay đối với các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư thì Ban cùng với nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ về các thủ tục đầu tư, về giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạ tầng kỹ thuật. Còn đối với các khu công nghiệp giờ đang quy hoạch và đang kêu gọi đầu tư các hạ tầng, là rà soát lại tất cả về phát triển công nghiệp trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh tích hợp vào quy hoạch của tỉnh cho phát triển công nghiệp trong thời gian tới".

Lãnh đạo Vĩnh Long kiếm tra các công trình trọng điểm của tỉnh

Ở cấp lãnh đạo tỉnh, quyết tâm tháo gỡ vướng mắc được thể hiện rõ ràng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện khẳng định: "Tỉnh đang rà soát đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông đấu nối vào các khu công nghiệp để đảm bảo lưu thông thông suốt. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư kịp thời. Rồi cải cách các thủ tục hành chính làm sao cho nhanh về thời gian và giảm bớt được thủ tục không cần thiết, để hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai các dự án".

Tầm nhìn đến 2030: Công nghiệp xanh, hạ tầng đồng bộ

Theo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được điều chỉnh phê duyệt, tỉnh định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ phát triển 22 khu công nghiệp và 44 cụm công nghiệp, chú trọng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ - từ hệ thống xử lý nước thải tập trung đến việc khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Vĩnh Long tập trung phát triẻn hạ tầng

Với mạng lưới sông ngòi dày đặc kết hợp hệ thống giao thông đường bộ đang được mở rộng, Vĩnh Long hội tụ đủ điều kiện để xây dựng hệ sinh thái vận tải đa phương thức - giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa cho doanh nghiệp. Những tuyến cao tốc và cây cầu sắp hình thành không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn là đường ray để một tỉnh giữa lòng ĐBSCL tăng tốc trong hành trình phát triển.