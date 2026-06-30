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Phú Thọ rà soát, phân loại dự án đầu tư công, tránh thất thoát, lãng phí

Thứ Ba, 18:43, 30/06/2026
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VOV.VN - Kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, diễn ra trong hai ngày 29 và 30/6 đã dành thời gian chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực được cử tri và nhân dân quan tâm; trong lĩnh vực đầu tư công triển khai nhiều giải pháp tránh thất thoát, lãng phí.

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ - Vương Thị Bẩy, toàn tỉnh hiện có khoảng 7.700 dự án đầu tư công, trong đó có nhiều dự án đang triển khai dở dang. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, 341 dự án được chuyển giao từ cấp huyện lên cấp tỉnh quản lý, các dự án còn lại được phân cấp cho cấp xã tiếp tục thực hiện.

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Kỳ họp thứ Ba của HĐND tỉnh Phú Thọ (ảnh: Khánh Trang - Ngọc Kiên)

Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ đã tham mưu UBND tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực của từng dự án; đồng thời, đề xuất dừng hoặc cắt giảm quy mô đối với các dự án không còn phù hợp, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án cần thiết. Trên cơ sở đó, các dự án được phân thành các nhóm gồm: Tiếp tục đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện hoặc dừng đầu tư; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách, kiên quyết không đầu tư dàn trải. Cùng với đó, Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, hạn chế thất thoát, lãng phí.

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Giám đốc Sở Tài chính Phú Thọ - Vương Thị Bẩy làm rõ nhiều nội dung cử tri quan tâm ( ảnh: Khánh Trang - Ngọc Kiên)

Về việc quản lý, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có 1.542 cơ sở nhà, đất dôi dư cần sắp xếp, xử lý. Đến nay, đã hoàn thành xử lý hơn 1.000 cơ sở, chủ yếu thông qua điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và giao địa phương quản lý, các cơ sở còn lại đang tiếp tục được rà soát, xây dựng phương án xử lý.

Theo Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Phú Thọ, phần lớn các cơ sở dôi dư phát sinh sau hợp nhất tỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính nên việc xử lý phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể theo từng tuần, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư trong năm 2026; tiếp tục giao nhiệm vụ cho các đơn vị được giao quản lý các cơ sở chưa xử lý nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn không để tài sản hoang hoá, xuống cấp. 

PV/VOV-Tây Bắc
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