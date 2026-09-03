VOV Đông Bắc mời cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản

Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam có nhu cầu thẩm định giá tài sản thanh lý là 01 xe ô tô. Trân trọng kính mời quý doanh nghiệp/đơn vị quan tâm gửi hồ sơ chào giá dịch vụ thẩm định giá với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Tên đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Địa chỉ: Khu C, Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033 812 883 - Fax: 02033 812 883.

- Email: vovdbdtnvn@gmail.com.

Ảnh minh họa, kt

2. Thông tin về tài sản

- 01 Xe ô tô CHEVROLET SPARK 05 chỗ ngồi biển kiểm soát 80A-001.29; Số máy: A08S3618610KC2; Số khung: RLLKF484EAH997690; Năm đưa vào sử dụng: 2011; Nước sản xuất Việt Nam; Nhiên liệu sử dụng: Xăng.

- Nguyên giá: 301.670.000 đồng

- Giá trị còn lại trên sổ kế toán tính đến ngày 31/12/2025: 0 đồng.

3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản thanh lý của xe ô tô CHEVROLET SPARK 05 chỗ ngồi biển kiểm soát 80A-001.29 để Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài TNVN làm cơ sở giá bán thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Nội dung yêu cầu với Đơn vị Thẩm định giá:

- Thực hiện thẩm định giá tài sản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Cung cấp Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá.

- Thời gian hoàn thành công việc thẩm định giá.

5. Hồ sơ chào giá bao gồm

- Báo giá dịch vụ (đã bao gồm toàn bộ chi phí).

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/9/2026 đến ngày 10/9/2026 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở làm việc của Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam, địa chỉ tại Khu C, Khu Đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033 812 883.

- Đầu mối liên hệ: Bà Trần Thị Hoài Thanh, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

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