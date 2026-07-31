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EU mở hồ sơ mời thầu xây dựng 7 “siêu nhà máy AI”

Thứ Sáu, 18:26, 31/07/2026
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VOV.VN - Ngày 30/7, Ủy ban châu Âu đã chính thức phát động chương trình mời thầu nhằm lựa chọn và đồng tài trợ xây dựng 7 “siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI)” trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

Xây dựng các siêu nhà máy AI là một trong những sáng kiến trọng điểm của chương trình Invest AI, nhằm tăng cường năng lực của EU về tính toán quy mô lớn, thúc đẩy chủ quyền công nghệ và thu hẹp khoảng cách giữa EU với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. 

Theo Ủy ban châu Âu, các “siêu nhà máy AI” sẽ là những trung tâm hạ tầng AI thế hệ mới, bao gồm tích hợp siêu máy tính, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, kết nối tốc độ cao và phần mềm AI tiên tiến để phục vụ huấn luyện, tinh chỉnh và triển khai các mô hình AI nền tảng. Mỗi cơ sở sẽ sở hữu tối thiểu 100.000 bộ xử lý đồ họa (GPU), giúp mang lại sức mạnh tính toán gấp 4 lần tổng năng lực AI hiện có của toàn châu Âu.

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Trí tuệ nhân tạo. Đồ họa: IBP.

Chương trình có quy mô 10 tỷ euro vốn đầu tư công, đồng thời kỳ vọng huy động thêm khoảng 20 tỷ euro từ khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư, cơ quan nghiên cứu và các tổ chức công có thể tham gia theo hình thức liên danh và gửi hồ sơ dự thầu tới ngày 12/11 tới. Các dự án được lựa chọn dự kiến công bố vào đầu năm 2027 và đi vào vận hành khoảng 18 tháng sau khi ký kết hợp đồng.

Động thái quy mô lớn này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của Brussels trước sự phụ thuộc quá lớn vào hạ tầng tính toán của các gã khổng lồ công nghệ nước ngoài. Việc tự chủ các “siêu nhà máy” không chỉ giúp EU xây dựng một hệ sinh thái AI độc lập, mà còn đảm bảo các mô hình nhân tạo tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn khắt khe về đạo đức, an toàn và bảo mật dữ liệu của Khối 27. 

Các “siêu nhà máy AI” này sẽ bổ sung cho mạng lưới 19 nhà máy AI đang được EU triển khai trên toàn lục địa. Sự liên kết này sẽ tạo thành hệ thống hạ tầng AI nhiều tầng, phục vụ từ nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp đến phát triển các mô hình AI tiên tiến quy mô lớn.

Giới phân tích đánh giá, đây chính là "mảnh ghép cốt lõi" trong chiến lược tự chủ số, giúp châu Âu giành lại vị thế trong bản đồ công nghệ toàn cầu.

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Nga ban hành đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật đầu tiên về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và ứng dụng các mô hình AI quy mô lớn tại nước này.

Anh Tuấn, Anh Tuyển/VOV-Paris
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