Huế tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ

Chủ Nhật, 08:36, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.

Gói thầu số 28, thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) thành phố Huế. Chương trình đầu tư này tại Huế có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á và vốn đối ứng địa phương. Riêng gói thầu số 28 được khởi công từ tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích dù đã được gia hạn nhiều lần.

Công trình dự án cầu Vĩ Dạ dự kiến đấu thầu lại trong tháng 6 tới

Trước đó, ngày 13/4/2026, Ban Quản lý Dự án Green City Huế, thuộc Sở Tài chính thành phố Huế quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty CP 479 Hòa Bình - đơn vị thực hiện gói thầu số 28, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100 m nối khu đô thị An Vân Dương. Theo chủ đầu tư, đến cuối tháng 3/2026, giá trị giải ngân của gói thầu đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93% giá trị hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu tiến độ và cam kết thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ hiện trong tình trạng thực hiện dang dở

Trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý dự án đã ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng; đồng thời nhiều lần yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ nhưng không đạt kết quả. Việc dừng thi công kéo dài được xác định là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, các cơ quan chức năng thành phố đang hoàn tất thủ tục để đấu thầu lại gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A - B khu đô thị An Vân Dương.  Sau khi có quyết định chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là đơn vị chủ đầu tư chỉ đạo Ban quản lý dự án Green City Huế lập kế hoạch, chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 năm 2026. Đây là dự án trọng điểm qua thời gian thi công kéo dài, đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt, theo kế hoạch đấu thầu trở lại đối với dự án này dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thành dự án.

Nhức nhối nạn khai thác vàng trái phép ở miền núi thành phố Huế

VOV.VN - Những cánh rừng đầu nguồn ở miền núi A Lưới, thành phố Huế đang oằn mình trước nạn khai thác vàng trái phép. Đằng sau những hố sâu nham nhở giữa đại ngàn là nỗi lo về môi trường, nguồn nước và câu chuyện “đuổi chạy rồi quay lại” của nạn “vàng tặc”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tìm thấy nữ hành khách trong rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

VOV.VN - Sau hơn 1 ngày mất tích khi rời tàu SE10 tại khu vực đèo Hải Vân, thành phố Huế, nữ hành khách đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

Huế vận hành thí điểm tour thuyền điện “xanh” trên 3 dòng sông

VOV.VN - Thành phố Huế vừa đưa vào vận hành thử nghiệm tuyến du lịch bằng thuyền điện thân thiện môi trường, kết nối sông Hương, sông Đông Ba và lần đầu khai thác du lịch trên sông Ngự Hà - dòng sông gắn liền với Kinh thành Huế.

Tìm kiếm người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống cửa biển Thuận An, Huế

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An, thành phố Huế.

