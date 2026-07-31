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Vụ tranh chấp, khiếu nại tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đã được giải quyết

Thứ Sáu, 21:46, 31/07/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ việc tranh chấp, kiến nghị và khiếu nại của 295 hộ dân về hoạt động giao nhận khoán tại Chi nhánh Chư Sê thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai mà VOV nhiều lần phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ.

Qua đó, tỉnh Gia Lai xác định vụ việc đã được giải quyết dứt điểm sau nhiều năm kéo dài.

Báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai cho biết: đến ngày 17/7/2026, 295 hộ dân liên quan đã ký hợp đồng giao nhận khoán với Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, đạt tỷ lệ 100%.

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Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai họp với các ngành để đưa ra phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

Việc ký kết được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch; các nội dung về diện tích, mức khoán, quyền và nghĩa vụ của các bên được trao đổi, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý để người dân tiếp tục tổ chức sản xuất ổn định.

Với diện tích đất từng phát sinh tranh chấp trước đó, nay đã từng bước được đưa trở lại sản xuất. Ngày 6/7/2026, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai phối hợp với UBND xã Chư Sê và Công an xã Chư Sê bàn giao 6,12 ha cho 7 hộ đã ký hợp đồng để tái canh, trồng mới cà phê.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, chính quyền địa phương đã kiểm tra 15 trường hợp có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với tổng số tiền 315 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ công trình và trả lại diện tích đất lấn chiếm cho doanh nghiệp theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai nhận định, các nội dung trọng tâm theo kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã được hoàn thành.

Tranh chấp về giao - nhận khoán của 295 hộ dân vừa nêu, phát sinh từ năm 2018, sau khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai, thành Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai. Người dân có nhiều vướng mắc, chủ yếu về quyền, lợi ích, phương án giao nhận khoán và quá trình tổ chức sản xuất. Sự việc không được giải quyết thỏa đáng đã dẫn đến tình trạng kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và an ninh, trật tự tại địa phương.

Tỉnh Gia Lai đã tiến hành thanh tra việc cổ phần hóa, quản lý, sử dụng đất tại doanh nghiệp, phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm.

UBND tỉnh Gia Lai đã thành lập Tổ công tác liên ngành trực tiếp giải quyết vụ việc. Tổ công tác đã tổ chức 4 đợt làm việc với toàn bộ 295 hộ nhận khoán để tuyên truyền, giải thích chính sách, đối thoại và tháo gỡ từng nội dung kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân; đồng thời ban hành kết luận chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đã rà soát lại phương án giao nhận khoán, tính toán lại giá trị thiệt hại đối với vườn cây, cây trồng xen và tài sản trên đất; điều chỉnh giảm sản lượng khoán trong thời gian đầu đối với những diện tích bị thiệt hại; xem xét điều chỉnh nợ sản lượng; đánh giá hiện trạng vườn cây trước khi ký hợp đồng; giải quyết việc kế thừa hợp đồng và tạo điều kiện để các hộ tiếp tục chăm sóc, khai thác cây trồng xen theo thỏa thuận.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước đều được xem xét, trả lời; những nội dung thuộc tranh chấp dân sự được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, việc giải quyết dứt điểm vụ việc đã bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Từ đây, tạo cơ sở pháp lý để các hộ nhận khoán yên tâm sản xuất, đồng thời đưa diện tích đất từng phát sinh tranh chấp trở lại quản lý, sử dụng đúng mục đích.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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