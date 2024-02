Vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng giàu lên nhờ phát huy lợi thế cây trồng

Kết quả này là nhờ thay đổi tư duy trong canh tác, mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất cũng như phát huy được thế mạnh của địa phương mình, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng nâng cao giá trị và bền vững. Nhờ đó đã góp phần đưa tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 của tỉnh này đạt 5,63% và thu nhập bình quân đầu người đạt trên 85 triệu đồng.

Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, bà Ka Hằng là một trong những nông dân ở thôn Đarahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vẫn đạt mức thu nhập cao hơn năm ngoái. Bà cho biết, thị trường rau hoa trong năm 2023 có sức tiêu thụ yếu, giá cả không ổn định nhưng cà phê lại rất được giá. Thêm vào đó, cả 3 sào rau, hoa và 2 ha cà phê đều nâng cao được cả năng suất và chất lượng nên gia đình đã đạt doanh thu gần 500 triệu đồng.

Chuối Laba, loại cây trồng có thế mạnh đặc thù của tỉnh Lâm Đồng

“Hầu như bà con đã biết học hỏi và áp dụng KHKT vào sản xuất. Bà con đã có nhiều nguồn thu từ cây cà phê và hoa màu. Từ đó một số hộ dân đã xây nhà mới, mua thêm máy móc để phục vụ sản xuất. Bà con cũng đã hiến đất làm đường bê tông, đường nhựa, nhờ đó bộ mặt nông thôn mới ngày càng phát triển và hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong buôn chỉ còn 7 hộ nghèo, cận nghèo 6 hộ, so với năm 2022 thì giảm rõ rệt” - bà Ka Hằng chia sẻ.

Tương tự, từ chỗ thay đổi tư duy canh tác, mạnh mẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, cộng với ý thức tự lực vươn lên của người dân, người dân tộc thiểu số K’ho ở Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông đã phát triển đi lên rất nhiều so với trước. Theo ông K’Bát, ở thôn Păng Dung, xã Đạ K’Nàng, chính bởi kịp thời chuyển đổi một phần diện tích cà phê già cỗi, cho năng suất thấp sang trồng dâu nuôi tằm và nhiều loại cây ăn quả mà kinh tế của gia đình mình đã có sự cải thiện rõ rệt.

Người dân tộc thiểu số K'ho sản xuất cà chua theo hướng nông nghiệp công nghệ cao

Ngoài trồng dâu nuôi tằm, gia đình ông và người dân trong vùng còn trồng xen canh bơ, sầu riêng, chuối laba nên tháng nào cũng có thu nhập. Đời sống kinh tế của buôn làng cũng theo đó không ngừng được phát triển đi lên.

“Trước đây bà con sản xuất rất khó khăn. Còn bây giờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về làm cà phê, trồng dâu nuôi tằm đường xá thuận lợi, hàng hóa được tiêu thụ nhiều do đó đời sống của bà con tại địa phương đã khá lên nhiều so trước. Hiện bà con phấn khởi thi đua làm ăn, đã biết học hỏi khoa học kỹ thuật từ các địa phương khác, có người đã mạnh dạn ghép cây cà phê, trồng thêm rau màu, trồng chanh dây...từ đó mặt bằng kinh tế chung của bà con khá hơn rất nhiều so với trước” - ông K’Bát nói.

Không chỉ tập trung sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều vùng dân tộc thiểu số K’ho của tỉnh Lâm Đồng còn hình thành được nhiều mô hình sản xuất và bao tiêu sản phẩm, không chỉ giúp ổn định sản xuất theo hướng bền vững mà còn đảm bảo được nguồn thu nhập. Đơn cử như xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, bà con nơi đây đã phát huy có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương mình phát triển nhiều loại cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao như chè, cà phê, sầu riêng, măng cụt, mắc ca và một số loại cây ăn trái khác, với vùng sản xuất ổn định lên đến hơn 5.000 ha.

Cùng với các loại cây trồng chủ lục, phát triển cây dược liệu Atiso cũng đang được bà con K'ho ở Lâm Đồng chú trọng

Trong số này, có nhiều mô hình sản xuất đạt doanh thu từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm, cá biệt có mô hình trồng sầu riêng đạt 2 tỷ đồng/năm. Theo ông K’Châu, ở thôn 3, xã Lộc Nam, nhờ thay đổi nhận thức, mạnh dạn áp dụng tiến hộ KHKT vào canh tác, chăm lo làm ăn và xây dựng cuộc sống mới, cái đói cái nghèo đã sớm được đẩy lùi ra khỏi từng căn nhà, bếp lửa.

“Đời sống của bà con giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Trước đây xe đạp cũng không có mà đi, giờ nhà nào cũng có xe máy, có nhà mua sắm cả ô tô năm bảy trăm triệu. Rồi nhà ván, nứa tạm bợ cũng đã được thay thế bằng nhà xây kiên cố, thậm chí có hộ xây được nhà lầu, nhà ở cấp 3. Sự thay đổi này chỉ trong mấy năm trở lại đây thôi. Cũng nhờ bà con biết cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi, nhất là chuyển đổi sang trồng thêm các loại cây có giá trị như bơ, sầu riêng... Cuộc sống của bà con nơi đây đã khấm khá, ổn định và phát triển lên rất nhiều” - ông K’Châu nói.

Cánh đồng hoa Layơn của người K'ho ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Đời sống kinh tế phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng luôn được giữ vững. Bà con đã phát huy tốt khối đại đoàn kết dân tộc, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, buôn làng giàu đẹp, văn minh.