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Xăng dầu kéo CPI tháng 7 giảm, nhưng lạm phát 7 tháng vẫn tăng 4,39%

Thứ Hai, 10:32, 03/08/2026
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VOV.VN - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng năm 2026, CPI vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,19%.

Giá xăng dầu kéo CPI tháng 7 giảm

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 do Cục Thống kê công bố sáng nay 3/8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước, trong đó có 3 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm và 8 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Trong 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, nhóm giao thông giảm mạnh nhất với mức 2,02% so với tháng trước, góp phần làm CPI chung giảm 0,20 điểm phần trăm. Mức giảm này chủ yếu đến từ giá xăng giảm 4,35% và giá dầu diesel giảm 9,18%, do tác động của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo diễn biến giá thế giới. Tiếp điến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% (góp phần làm CPI chung giảm 0,03 điểm phần trăm); Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,07% (góp phần làm CPI chung giảm 0,02 điểm phần trăm).

xang dau keo cpi thang 7 giam, nhung lam phat 7 thang van tang 4,39 hinh anh 1
Giá xăng dầu kéo CPI tháng 7 giảm

Ở chiều ngược lại, 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng mạnh nhất 1,96%, chủ yếu do mức đóng bảo hiểm y tế tăng 7,90% theo mức lương cơ sở mới được điều chỉnh.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52%. do nhu cầu du lịch hè tăng cùng với chi phí tổ chức tour tăng, đặc biệt là chi phí di chuyển, lưu trú và dịch vụ du lịch; khách sạn, nhà khách tăng.

Nhóm giáo dục tăng 0,24%, chủ yếu do một số cơ sở giáo dục và trung tâm đào tạo điều chỉnh tăng học phí. Bên cạnh đó, chỉ số giá các nhóm đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; thông tin và truyền thông; thuốc và dịch vụ y tế... cũng tăng.

CPI 7 tháng tăng 4,39%

Lãnh đạo Cục Thống kê cho biết, so với cùng kỳ năm trước, diễn biến CPI năm 2026 có sự khác biệt so với năm 2025 khi mức tăng đạt đỉnh vào tháng 5 với 5,6% trong khi tháng 1 có mức tăng thấp nhất với 2,53%. Từ tháng 2 đến tháng 4, CPI lần lượt tăng 3,35%; 4,65%; 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Sang tháng 6, CPI tăng 4,69% và tốc độ tăng tiếp tục xu hướng giảm dần vào tháng 7 với 4,45%.

CPI bình quân 7 tháng năm 2026 tăng 4,39% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này chủ yếu do giá xăng dầu, giá gas đun tăng cao theo diễn biến của thị trường thế giới, cùng với đó, giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng do chi phí đầu vào tăng và nhu cầu tiêu dùng của người dân phục hồi.

Lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 4,63% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,39% của CPI bình quân chung.

"Nguyên nhân là do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản", đại diện Cục Thống kê cho biết.

Giá vàng giảm hơn 3% trong tháng 7

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Bình quân giá vàng thế giới tháng 7 (tính đến ngày 25/7/2026) ở mức 4.086 USD/ounce, giảm 4,62% so với tháng trước. Giá vàng thế giới giảm chủ yếu do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, đồng đô la Mỹ duy trì ở mức cao và hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn giá vàng tăng mạnh.

xang dau keo cpi thang 7 giam, nhung lam phat 7 thang van tang 4,39 hinh anh 2
Giá vàng giảm hơn 3% trong tháng 7

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 3,02% so với tháng trước; tăng 19,15% so với cùng kỳ năm trước; giảm 5,66% so với tháng 12/2025. Bình quân 7 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 51,86% so với cùng kỳ năm trước.

Giá đô la Mỹ trong nước tăng nhẹ theo giá thị trường quốc tế. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ khi FED duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và lãi suất ở mức cao; bên cạnh đó các chỉ số kinh tế Mỹ khả quan củng cố kỳ vọng FED chưa sớm nới lỏng chính sách, qua đó làm gia tăng nhu cầu nắm giữ đồng USD. Chỉ số USD trên thị trường quốc tế bình quân tháng 7 (tính đến ngày 25/7/2026), đạt mức 100,81 điểm, tăng 0,76 điểm so với tháng trước.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 tăng 0,18% so với tháng trước; tăng 0,38% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,01% so với tháng 12/2025. Bình quân 7 tháng năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,55% so với cùng kỳ năm trước.

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Giá xăng dầu kéo CPI tháng 6 hạ nhiệt, lạm phát 6 tháng tăng 4,38%

VOV.VN - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2026 giảm 0,39% so với tháng trước nhờ giá xăng dầu hạ nhiệt theo diễn biến của thị trường thế giới. Tuy nhiên, bình quân 6 tháng đầu năm, CPI vẫn tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước khi áp lực từ chi phí đầu vào, giá thực phẩm và nhà ở tiếp tục tạo sức ép lên lạm phát.

Cẩm Tú/VOV.VN
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