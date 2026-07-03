Giá xăng dầu kéo CPI tháng 6 hạ nhiệt, lạm phát 6 tháng tăng 4,38%

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố sáng 3/7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2026 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới. So với tháng 12/2025, CPI tháng 6 tăng 3,21%; tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý II/2026 tăng 5,25% so với quý II/2025. Bình quân 6 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,12%.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, trước bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và áp lực lạm phát gia tăng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, áp lực gia tăng chủ yếu đến từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (Ảnh minh họa)

Công tác điều hành được thực hiện linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ; đặc biệt, thị trường xăng dầu được điều hành chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến giá thế giới và cung cầu trong nước để hạn chế biến động giá trong nước, kết hợp với tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

“Các địa phương cũng tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất, ổn định thị trường. Do đó, thị trường hàng hóa trong nước cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, áp lực từ chi phí đầu vào, biến động giá năng lượng và rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu, đặt ra thách thức cho công tác điều hành trong thời gian tới”, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.

So với tháng trước, CPI tháng 6/2026 giảm 0,39% (khu vực thành thị giảm 0,33%; khu vực nông thôn giảm 0,45%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 4 nhóm hàng giảm giá và 7 nhóm hàng tăng giá.

Trong 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, nhóm giao thông giảm mạnh 4,85% so với tháng trước (góp phần làm CPI chung giảm 0,48 điểm phần trăm). Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng giảm 10,05% và dầu diezen giảm 10,63% theo các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới. Bên cạnh đó, giá vận tải đường hàng không giảm 11,62%; vận tải hành khách bằng đường thủy giảm 0,21%; vận tải hàng khách bằng đường bộ giảm 0,08%.

Tiếp theo là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,09% so với tháng trước do nguồn cung hàng hóa dồi dào, nhiều chương trình khuyến mại được triển khai. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% so với tháng trước (góp phần làm CPI chung giảm 0,02 điểm phần trăm). Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,06%, chủ yếu do giá đồ trang sức giảm 8,01% theo diễn biến giảm của giá vàng trong nước.

Ở chiều ngược lại, 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,01%, chủ yếu do một số cơ sở giáo dục và trung tâm đào tạo điều chỉnh tăng học phí dạy thêm; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03% do chi phí nhập khẩu nguyên liệu dược tăng khi tỷ giá tăng; nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,04%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13% do chi phí sản xuất và nhu cầu tiêu dùng tăng trong mùa nắng nóng; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17% do chi phí nguyên nhiên vật liệu và nhân công tăng; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,46%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,66%.

CPI bình quân 6 tháng tăng 4,38%

Lãnh đạo Cục Thống kê cho biết, so với cùng kỳ năm trước, khác với xu hướng của năm 2025, CPI tháng 5/2026 tăng cao nhất với 5,6%, tháng 1/2026 tăng thấp nhất với 2,53%. Từ tháng 2 đến tháng 4 mức tăng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 3,35%; 4,65%; 5,46%. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,38% (6 tháng đầu năm 2025 tăng 3,27%) so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu, giá gas đun tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới. Bên cạnh đó, giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng do giá nguyên liệu đầu vào và nhu cầu nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng.

Giá cả leo thang trên diện rộng, dư địa kiểm soát lạm phát ngày càng thu hẹp VOV.VN - CPI tháng 5 chỉ tăng 0,29% so với tháng trước, nhưng áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2026 đã tăng 4,31%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm.

CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2025. Theo đại diện Cục Thống kê, áp lực gia tăng chủ yếu đến từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống khi tăng tới 4,79%, tác động làm CPI chung tăng 1,72 điểm phần trăm. Trong đó, giá thịt lợn tăng 4,85% chủ yếu do nguồn cung hạn chế trong dịp Lễ, Tết và chi phí chăn nuôi ở mức cao; thịt gia cầm tăng 4,51%; dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 6,85% do chi phí nguyên liệu và dịch vụ tăng.

Bên cạnh đó, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,72%, góp 1,53 điểm phần trăm vào CPI chung dưới áp lực giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở leo thang đến 14,12% và giá điện sinh hoạt tăng 5,54%. Nhóm giao thông dù hạ nhiệt trong tháng 6 nhưng tính chung sáu tháng vẫn tăng 5,23% do biến động mạnh của giá nhiên liệu quốc tế trong giai đoạn đầu năm. Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 3,30%, làm CPI chung tăng 0,20 điểm phần trăm, do một số trường dân lập, tư thục, dạy nghề đã điều chỉnh học phí trong năm học 2025-2026.

Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 4,50% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,38% của CPI bình quân chung, chủ yếu là do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Giá vàng trong nước giảm theo thế giới, USD tăng nhẹ

Bình quân giá vàng thế giới tháng 6 (tính đến ngày 25/6) ở mức 4.284 USD/ounce, giảm 7,05% so với tháng 5. Giá vàng thế giới giảm chủ yếu do đồng đô la Mỹ tăng giá, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn suy giảm.

Chỉ số giá vàng tháng 6 giảm 8,46% so với tháng 5

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 6 giảm 8,46% so với tháng 5; tăng 24,11% so với cùng kỳ năm trước; giảm 2,72% so với tháng 12/2025; bình quân quý II/2026 tăng 36,84% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 6 tháng đầu năm 2026 tăng 58,12% so với cùng kỳ năm trước.

Giá đô la Mỹ trong nước biến động cùng chiều với giá thế giới. Chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế bình quân tháng 6 (tính đến ngày 25/6) đạt mức 100,05 điểm, tăng 1,42 điểm so với tháng 6 do thị trường kỳ vọng FED tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, trong bối cảnh kinh tế Hoa Kỳ duy trì tăng trưởng và lãi suất ở mức cao, qua đó làm tăng nhu cầu nắm giữ đồng USD.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6 tăng 0,11% so với tháng trước; tăng 0,57% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,17% so với tháng 12/2025; bình quân quý II/2026 tăng 0,93% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 6 tháng đầu năm 2026 tăng 1,75%.