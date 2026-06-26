Chủ động kịch bản điều hành giá trước áp lực lạm phát

Chiều 26/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo cuộc họp của Ban chỉ đạo đều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026; định hướng công tác điều hành giá 6 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát nhưng áp lực đối với mục tiêu cả năm còn lớn. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trong khoảng 0,84% đến 1,23% trong các tháng 2, tháng 3, tháng 4 so với tháng trước do tác động của yếu tố mùa vụ và giá xăng dầu, gas, vật liệu xây dựng tăng theo giá thế giới, nhưng đã hạ nhiệt vào cuối quý 2/2026 nhờ nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, mặt bằng giá trong nước dự báo tiếp tục chịu áp lực từ cả yếu tố bên ngoài và trong nước. Tuy nhiên, áp lực lạm phát được hỗ trợ giảm bớt nhờ việc tiếp tục thực hiện các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí; chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước cơ bản ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng. Cùng với đó, việc Chính phủ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế sẽ góp phần ổn định kỳ vọng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%; 5% và 5,5%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,8%-5,5% (nằm trong miền 5% ± 0,5). Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,8 - 5,2%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, những tháng cuối năm, kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhu cầu điện, vật liệu xây dựng, nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào sẽ tiếp tục tăng khi đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thúc đẩy tăng trưởng, do đó công tác điều hành giá cần được thực hiện chủ động, thận trọng và linh hoạt.

Để hoàn thành đồng thời mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát, chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, giá năng lượng, giá lương thực, tỷ giá quốc tế, chính sách thương mại và thuế quan của các đối tác lớn, các diễn biến địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu để chúng ta kịp thời đánh giá tác động và xây dựng các kịch bản điều hành giá cho phù hợp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI và tổng hợp số liệu của các bộ, ngành về diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát theo từng quý và cả năm, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân. Ngân hàng Nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các loại năng lượng trên thị trường thế giới, điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, bám sát diễn biến giá thế giới và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến sản xuất, cung cầu và giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu như là lúa gạo, thịt lợn, gia cầm, thủy sản, rau quả. Chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong mọi tình huống. Bộ Xây dựng chủ trì theo dõi đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở, bất động sản, chủ động đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng; xử lý kịp thời tình trạng đầu cơ găm hàng hoặc là thao túng giá vật liệu xây dựng bao gồm tất cả các hình thức kiểm tra xử lý và thu hồi giấy phép. Bộ Y tế Xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và khả năng chi trả của người dân. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo dõi diễn biến giá các dịch vụ lưu trú, du lịch lữ hành tại các địa bàn trọng điểm du lịch, phối hợp với các địa phương kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý trong mùa du lịch cao điểm.

Các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai dịch bệnh hoặc biến động thị trường để trục lợi. Chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp.