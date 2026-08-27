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Xây dựng cấp bách tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến sân bay Long Thành

Thứ Năm, 19:22, 27/08/2026
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VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 255/NQ-CP ngày 27/8/2026 về việc xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Nghị quyết nêu rõ, UBND thành phố Đồng Nai triển khai xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Dự án) theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Xây dựng 2025.

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Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ kéo dài đến sân bay Long Thành. Ảnh: M.Q

Chính phủ giao UBND thành phố Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai phạm.

Đồng thời, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tổ chức và các chủ thể có liên quan; không để xảy ra sai phạm, bất cập, khiếu kiện, phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện tốt các mặt công tác về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, rà soát, kiểm tra, đánh giá công khai, minh bạch, khách quan trong việc lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm năng lực, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả cho dự án, đồng bộ, kết nối liên thông với các tuyến metro khác theo quy hoạch; bảo đảm tối đa lợi ích nhà nước, hài hòa lợi ích doanh nghiệp, phòng ngừa sai phạm, thất thoát, lãng phí.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn UBND thành phố Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện dự án tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 44,5km, tốc độ thiết kế tối đa 120km/h, gồm 2 đoạn.

Đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai dài khoảng 7,1km.

Đoạn 2, từ Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai đến Sân bay Long Thành dài khoảng 36,4km. Dự án đầu tư xây dựng các nhà ga, depot và các công trình trên tuyến.

Việc kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên từ TP.HCM đến Đồng Nai sẽ tạo thêm phương án kết nối, bổ sung cho các tuyến giao thông khác, phù hợp với xu hướng phát triển đường sắt đô thị tại các quốc gia trên thế giới.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ được kéo dài đến sân bay Long Thành (ảnh_ M.Q)_0.jpg

Thống nhất giao Đồng Nai làm dự án metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

VOV.VN - UBND TP.HCM kiến nghị HĐND TP thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức PPP, bảo đảm điều kiện pháp lý và tính thống nhất trong tổ chức.

PV/VOV.VN
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