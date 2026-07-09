Đồng Nai thông qua phương án làm tuyến Metro dài 43,5km nối sân bay Long Thành

Trục Metro 43,5km nối thẳng ga Suối Tiên đến Sân bay Long Thành

Điểm nhấn thu hút sự chú ý lớn nhất tại kỳ họp là phương án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và sân bay Long Thành, cùng dự án đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành đã được thông qua.

Toàn cảnh kỳ họp

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Tuyến dài khoảng 43,5km, điểm đầu tại ga Suối Tiên (ga cuối Metro số 1 TP.HCM), điểm cuối tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án quy hoạch 6 nhà ga chính, 5 nhà ga theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và 1 depot vận hành, bảo dưỡng.

Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT với chiều dài khoảng 47,7km. Tuyến kết nối ga Thủ Thiêm với Depot Cẩm Đường, quy hoạch 18 nhà ga và định hướng theo mô hình TOD nhằm nâng cao năng lực vận tải liên vùng.

Hai dự án này được kỳ vọng sẽ giảm tải cho giao thông đường bộ, mở rộng không gian đô thị và khai thác tối đa quỹ đất dọc tuyến.

Loạt siêu dự án cầu kết nối TP.HCM - Đồng Nai

HĐND TP. Đồng Nai cũng quyết nghị thông qua phương án bóc tách, phân định rõ thẩm quyền và nguồn vốn thực hiện hàng loạt dự án cầu trọng điểm giáp ranh TP.HCM.

Cầu Phú Mỹ 2 (tách thành 2 dự án độc lập), dự án cầu Phú Mỹ 2 đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT do UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền. Dự án đường nối từ cầu Phú Mỹ 2 đến đường Nguyễn Ái Quốc (25C) đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT do UBND TP. Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), tách thành các dự án độc lập. Cụ thể, thành phần 1 (bồi thường giải phóng mặt bằng, đường nối, các cầu trên tuyến từ tiếp giáp cầu dẫn phía Đồng Nai đến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu) đầu tư công từ ngân sách TP. Đồng Nai. Thành phần 2 (cầu chính và cầu dẫn hai đầu phía TP.HCM và Đồng Nai) đầu tư PPP, hợp đồng BT do UBND TP. Đồng Nai làm cơ quan thẩm quyền. Riêng đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng đầu tư công bằng ngân sách TP.HCM.

Cầu Cát Lái tách thành 2 dự án độc lập: Dự án xây cầu Cát Lái được đầu tư kết hợp giữa ngân sách TP. Đồng Nai và nguồn vốn PPP (hợp đồng BT), do UBND TP. Đồng Nai làm cơ quan thẩm quyền; Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (từ nút giao Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai) đầu tư công bằng ngân sách TP.HCM.

Đồng thời, HĐND thống nhất chủ trương giao UBND TP. Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án cầu kết nối khác gồm: Cầu nối đường từ ngã 3 chợ Tân Ba (phường Tân Uyên, TP.HCM) với đường D21 (phường Biên Hòa, TP. Đồng Nai); hai cầu kết nối đường D8 và đường Liên khu vực (phường Tân Đông Hiệp và phường Tân Khánh, TP.HCM) với đường LKV.27 (phường Biên Hòa, TP. Đồng Nai); cầu nối đường chính ĐT.14 (phường Tân Khánh, TP.HCM) với đường D30 (phường Biên Hòa, TP. Đồng Nai).

"Không để nghị quyết đúng nhưng chậm đi vào cuộc sống"

Bên cạnh hạ tầng giao thông, kỳ họp cũng quyết nghị chủ trương đầu tư dự án đường quanh núi Chứa Chan; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai.

Đồng thời, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai nhấn mạnh, giá trị của nghị quyết phải được khẳng định bằng kết quả thực tế: "Không để nghị quyết đúng nhưng chậm đi vào cuộc sống, không để cam kết tại nghị trường dừng lại ở lời hứa".

Bà Tôn Ngọc Hạnh đề nghị UBND thành phố và các sở ngành khẩn trương cụ thể hóa các quyết nghị; tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh đầu tư công.