Nằm trong vùng U Minh Thượng- nơi căn cứ kháng chiến qua các thời kỳ, An Minh có hệ thống kênh rạch chằng chịt, nhưng giao thông nông thôn đầu tư còn hạn chế, do đó việc đi lại giao thương hàng hóa của người dân gặp không ít khó khăn. Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, giao thương, hôm nay (23/2), UBND huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tổ chức khởi công xây dựng cầu thứ 11 vượt kênh Tân Bằng – Cán Gáo.

Kênh Tân Bằng - Cán Gáo chạy song song với đường tỉnh 967 chia địa giới An Minh thành hai phía bờ Đông và phía bờ Tây, được kết nối với nhau bằng các cầu sắt có tải trọng nhỏ (dưới 3,5 tấn). Vì vậy, việc xây dựng cầu vượt kênh Tân Bằng – Cán Gáo là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đảm nhận vai trò liên kết vùng U Minh Thượng và trục đường ven biển đi đến tỉnh Cà Mau, tạo thành trục giao thông kết nối phía Đông với các huyện vùng U Minh Thượng, phía tây kết nối vào trục đường ven biển đi xuống tỉnh Cà Mau.

Khởi công xây dựng cầu 200 tỷ đồng liên kết vùng U Minh Thượng và trục đường ven biển.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Phỉ - Chủ tịch UBND huyện An Minh cho rằng: cầu vượt kênh Tân Bằng – Cán Gáo hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển gắn với du lịch sinh thái biển, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Công trình Cầu Thị trấn Thứ 11 (vượt kênh Tân Bằng- Cán Gáo) có tổng chiều dài 1,76 km, tổng mức đầu tư của dự án 200 tỷ đồng. Thời gian thi công xây dựng cầu dự kiến 36 tháng kể từ ngày khởi công./.