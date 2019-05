Xây nhà hát ở Thủ Thiêm tốn bằng 6% vốn đầu tư cho giảm ngập?

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM vừa có văn bản gửi Thường trực HĐND TP và UBND TPHCM về kết quả trả lời ý kiến cử tri liên quan đến việc xây dựng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2).

Trước đó, trong các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, nhất là tại Quận 2, nhiều cử tri đề nghị TPHCM chưa nên xây dựng nhà hát trong giai đoạn hiện nay vì phần lớn người dân không có nhu cầu, trình độ hưởng thụ âm nhạc chưa cao. Ngoài ra, cử tri đề nghị cần phải điều tra xã hội học nhân dân trong khu vực trên.

Trả lời cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, TPHCM là thành phố văn minh, hiện đại, là đầu mối giao lưu không chỉ về kinh tế, khoa học mà còn có các giá trị văn hóa, xã hội khác nên rất cần những công trình văn hóa xứng tầm.

Khu vực dự kiến xây Nhà hát giao hưởng tại Thủ Thiêm.

Trước kia, TP có 3 nhà hát là Nhà hát Opera (nay là Nhà hát TP), Nhà hát Phiharmonie (nay là Kho bạc TP) và Nhạc viện TP. Nhưng hiện nay chỉ có Nhà hát TP còn có giá trị của một nhà hát đúng nghĩa, các nhà hát xây dựng sau giải phóng như: Hòa Bình, Bến Thành… hiện đang xuống cấp cũng như không đạt tiêu chuẩn để có thể tổ chức các buổi biểu diễn theo yêu cầu của các đoàn, nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc xây dựng nhà hát tại Thủ Thiêm là hết sức cần thiết và cấp bách để đáp ứng và nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa, nghệ thuật cho hơn 10 triệu dân và hàng triệu du khách, góp phần nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa của người dân, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Nhà hát ở Thủ Thiêm sẽ là công trình văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước khi trình dự án xây dựng nhà hát, UBND TP đã có các đợt khảo sát, thông tin về dự án. Tại kỳ họp thứ 10 khóa IX HĐND TPHCM, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà hát này với tổng vốn khoảng 1.508 tỷ đồng. Vốn đầu tư dự án được lấy từ nguồn bán đấu giá khu đất số 23 Lê Duẩn (Quận 1). Việc khởi công dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách là 171.895 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực giao thông khoảng 52.672 tỷ đồng, giảm ngập khoảng 23.880 tỷ đồng, môi trường khoảng 8.736 tỷ đồng, giáo dục khoảng 22.094 tỷ đồng, y tế khoảng 12.538 tỷ đồng…

Như vậy, số vốn thực hiện dự án xây dựng nhà hát tại Thủ Thiêm chỉ chiếm 1% so với tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 và chỉ bằng 3% so với lĩnh vực giao thông, bằng 6% so với tổng vốn đầu tư cho giảm ngập, phòng chống lũ lụt, bằng 4% so với tổng vốn đầu tư cho giáo dục, y tế…

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Vì thế, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc đầu tư cho nhà hát này sẽ không gây ra gánh nặng làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác của TP./.

Phát triển đô thị Thủ Thiêm nhưng cần nghĩ đến quyền lợi người dân VOV.VN - Việc người dân mong muốn là có bản kết luận thanh tra toàn diện về Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, công khai, minh bạch.