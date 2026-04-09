Xe điện gia tăng đột biến, làm sao đáp ứng nhu cầu sạc điện của người dân?

Thứ Năm, 19:26, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoài việc rà soát quy hoạch lưới điện phân phối tại các khu vực có tốc độ điện hóa cao, Bộ Công Thương bổ sung biểu giá điện để khuyến khích người sử dụng sạc xe điện ngoài giờ cao điểm, tránh quá tải cục bộ, giảm áp lực công suất tức thời…

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 9/4, báo chí phản ánh lượng tiêu thụ xe điện trong nước đã tăng trưởng rất cao trong năm 2025 và quý I/2026 của năm 2026. Tình trạng này là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến tăng tiêu dùng điện những tháng vừa qua, đề nghị Bộ Công Thương nêu phương án, kế hoạch đáp ứng nhu cầu sạc xe điện trong thời gian tới.

Phản hồi vấn đề này, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng, Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, chuyển đổi từ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện là xu hướng khó đảo ngược, nhất là khi khủng hoảng Trung Đông làm giá xăng dầu tăng cao.

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương)

Chính vì thế, nhu cầu điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến cung ứng điện thời gian tới. Con số đáp ứng không lớn, nhưng nhu cầu điện cho giao thông không chỉ là tổng điện năng tiêu thụ, còn là công suất tức thời hệ thống phải đáp ứng.

Ông Hữu lấy ví dụ, 100.000 xe ô tô điện cùng sạc nhanh từ 60 - 120 kW, tổng công suất tức thời đạt 6.000 - 12.000 MW, chiếm 1/8 - 1/4 công suất cực đại hiện nay, đây là áp lực cực kỳ lớn lên lưới điện trung áp khi các trạm sạc cấp điện cùng lúc. Do đó, cùng với việc định hướng khuyến khích chuyển dịch sang xe điện, nếu xét cho giai đoạn dài hạn, hệ thống điện Việt Nam đối mặt với các thách thức về việc phát triển lưới điện trung, hạ áp đồng bộ với hạ tầng trạm sạc xe điện, xuất hiện tình trạng quá tải lưới điện cục bộ đối với những khu vực tập trung đông dân cư, các trạm sạc công cộng…

“Giải pháp của Bộ Công Thương sẽ định hướng các đơn vị ngành điện tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, như chủ động rà soát, cập nhật công tác Quy hoạch phát triển điện lực; Quy hoạch lưới điện phân phối tại các khu vực có tốc độ điện hóa cao. Bổ sung các cơ chế (biểu giá điện) để khuyến khích người sử dụng sạc xe điện ngoài giờ cao điểm, tránh quá tải cục bộ và triển khai các trạm sạc thông minh, tích hợp với nguồn điện phân tán để giảm áp lực công suất tức thời”, ông Hữu cho biết.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), đến hết 2025, Việt Nam đã có khoảng 215.000 ô tô điện và gần 2,6 triệu xe máy điện. Nhu cầu điện cho lượng xe này ước khoảng 652 triệu kWh, chỉ chiếm khoảng 0,2-0,3% tổng nhu cầu. Dự báo đến 2030, ô tô điện trong nước đạt từ 1 - 1,6 triệu xe, xe máy điện từ 8 - 13 triệu xe, nhu cầu điện khoảng 3,1-5,6 tỷ kWh/năm, chiếm khoảng 0,68-1,1% tổng nhu cầu.

Cần sớm có quy chuẩn mới đáp ứng cho việc sạc xe điện tại chung cư

VOV.VN - Hạ tầng sạc xe điện tại chung cư đang là vấn đề cấp thiết khi lượng xe điện tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và quá tải hệ thống điện. Các chuyên gia đề nghị sớm có quy chuẩn kỹ thuật mới, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, phân khoang, thông gió, giúp Ban quản trị và cư dân yên tâm sử dụng.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tag: trạm sạc xe điện chuyển xe xăng sang xe điện trạm sạc thông minh
Tin liên quan

Nhu cầu xe điện tại Hà Nội tăng mạnh dù vẫn lo thiếu trạm sạc
Nhu cầu xe điện tại Hà Nội tăng mạnh dù vẫn lo thiếu trạm sạc

VOV.VN - Tình trạng giá xăng tăng cao và lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Hà Nội khiến nhu cầu sử dụng xe điện tại Hà Nội tăng mạnh. Đằng sau làn sóng này, hạ tầng trạm sạc chưa theo kịp đang trở thành rào cản khiến nhiều người dân phải cân nhắc trước khi chuyển đổi.

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại khu chung cư
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại khu chung cư

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu đô thị, nhà chung cư.

TP.HCM: Triển khai loạt dự án hạ tầng, phát triển trạm sạc xe điện
TP.HCM: Triển khai loạt dự án hạ tầng, phát triển trạm sạc xe điện

VOV.VN - Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra sáng 10/12, Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Quang Lâm thông tin nhiều nội dung về phát triển hạ tầng và đầu tư trạm sạc cho xe điện.

