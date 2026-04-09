Xe điện gia tăng đột biến, làm sao đáp ứng nhu cầu sạc điện của người dân?

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 9/4, báo chí phản ánh lượng tiêu thụ xe điện trong nước đã tăng trưởng rất cao trong năm 2025 và quý I/2026 của năm 2026. Tình trạng này là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến tăng tiêu dùng điện những tháng vừa qua, đề nghị Bộ Công Thương nêu phương án, kế hoạch đáp ứng nhu cầu sạc xe điện trong thời gian tới.

Phản hồi vấn đề này, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng, Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, chuyển đổi từ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện là xu hướng khó đảo ngược, nhất là khi khủng hoảng Trung Đông làm giá xăng dầu tăng cao.

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương)

Chính vì thế, nhu cầu điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến cung ứng điện thời gian tới. Con số đáp ứng không lớn, nhưng nhu cầu điện cho giao thông không chỉ là tổng điện năng tiêu thụ, còn là công suất tức thời hệ thống phải đáp ứng.

Ông Hữu lấy ví dụ, 100.000 xe ô tô điện cùng sạc nhanh từ 60 - 120 kW, tổng công suất tức thời đạt 6.000 - 12.000 MW, chiếm 1/8 - 1/4 công suất cực đại hiện nay, đây là áp lực cực kỳ lớn lên lưới điện trung áp khi các trạm sạc cấp điện cùng lúc. Do đó, cùng với việc định hướng khuyến khích chuyển dịch sang xe điện, nếu xét cho giai đoạn dài hạn, hệ thống điện Việt Nam đối mặt với các thách thức về việc phát triển lưới điện trung, hạ áp đồng bộ với hạ tầng trạm sạc xe điện, xuất hiện tình trạng quá tải lưới điện cục bộ đối với những khu vực tập trung đông dân cư, các trạm sạc công cộng…

“Giải pháp của Bộ Công Thương sẽ định hướng các đơn vị ngành điện tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, như chủ động rà soát, cập nhật công tác Quy hoạch phát triển điện lực; Quy hoạch lưới điện phân phối tại các khu vực có tốc độ điện hóa cao. Bổ sung các cơ chế (biểu giá điện) để khuyến khích người sử dụng sạc xe điện ngoài giờ cao điểm, tránh quá tải cục bộ và triển khai các trạm sạc thông minh, tích hợp với nguồn điện phân tán để giảm áp lực công suất tức thời”, ông Hữu cho biết.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), đến hết 2025, Việt Nam đã có khoảng 215.000 ô tô điện và gần 2,6 triệu xe máy điện. Nhu cầu điện cho lượng xe này ước khoảng 652 triệu kWh, chỉ chiếm khoảng 0,2-0,3% tổng nhu cầu. Dự báo đến 2030, ô tô điện trong nước đạt từ 1 - 1,6 triệu xe, xe máy điện từ 8 - 13 triệu xe, nhu cầu điện khoảng 3,1-5,6 tỷ kWh/năm, chiếm khoảng 0,68-1,1% tổng nhu cầu.