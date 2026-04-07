Cần sớm có quy chuẩn mới đáp ứng cho việc sạc xe điện tại chung cư

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu dân cư gửi tới các bộ, ngành, địa phương. Trong đó yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản trị phải bố trí chỗ đỗ xe, trạm sạc, trạm đổi pin cho xe điện tại các khu dân cư, nhà chung cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy và thuận tiện cho sinh hoạt người dân.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hạ tầng phục vụ xe điện, đặc biệt tại các khu đô thị và nhà chung cư, vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, rất cần cơ quan quản lý sớm có khung tiêu chuẩn kỹ thuật để bảo đảm an toàn cho khu vực bố trí sạc xe điện, nhất là tại các chung cư cao tầng.

Thời gian qua nhiều chung cư và điểm trông giữ xe ở Hà Nội không nhận gửi xe điện vì lo ngại cháy nổ. Thực tế hiện nay, nhiều chung cư chưa có thiết kế cho khu vực để xe điện, đây là vấn đề mà người dân lo ngại khi chưa có một khu riêng đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân. Theo các Ban quản lý chung cư, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Bên cạnh đó, khi số lượng xe điện quá đông trong tầng hầm nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân. Thực tế cho thấy các tòa nhà được xây dựng trước đây chưa có quy hoạch chỗ đỗ và khu vực sạc riêng dành cho xe điện. Ngoài ra, hệ thống trạm sạc và điểm đổi pin còn thiếu và chưa đồng bộ; quy hoạch chỗ đỗ xe tại nhiều dự án chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; việc triển khai sạc điện tại chung cư đang gây áp lực lên hệ thống điện nội bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ.

Ông Trần Văn Thiện, Trưởng Ban Quản trị chung cư Sài Đồng, phường Phúc Lợi, Hà Nội cho biết: “Nhiều chung cư được xây dựng đã lâu, cách đây hơn chục năm rồi cho nên khu vực để xe điện chưa được bố trí. Bây giờ phát sinh nhiều xe điện nên chúng tôi mong muốn làm sao có chỉ thị hướng dẫn cụ thể để áp dụng vào khu chung cư. Nếu như chúng tôi tự làm, sau này xảy ra cháy nổ, sai quy cách thì không được. Quan trọng là hướng dẫn làm sao đúng, sát thực với người dân. Tôi đề nghị phải sớm có một chính sách hướng dẫn để chúng tôi lắp đặt khu vực sạc xe điện an toàn về phòng, chống cháy nổ”.

Hiện nay, việc chưa có quy chuẩn, quy định cụ thể về trạm sạc xe điện trong chung cư, khiến việc thẩm định thiết kế, kiểm tra hiện trạng và quản lý vận hành gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của xe điện đã đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Sự phát triển này đồng thời đòi hỏi phải có một khung kỹ thuật rõ ràng để đảm bảo an toàn cho khu vực bố trí trạm sạc. Vì vậy, hệ thống hạ tầng trạm sạc, đặc biệt là tại các khu chung cư, cần được quy định với các tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt, bao gồm giải pháp phòng chống cháy nổ, thông gió - thoát khói, yêu cầu phân khoang cách ly, cũng như các yêu cầu về quy mô, bảo vệ hệ thống điện và chống quá tải.

Ông Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng, việc sửa đổi quy chuẩn 04/2021 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư đang được thực hiện. Đến nay Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo và đã đưa ra khung kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho xe điện trong chung cư.

“Có thể nói nội dung dự thảo đã rà soát khung kỹ thuật về những vấn yêu cầu để đảm bảo nội dung, quy định có thể đáp ứng được những vấn đề an toàn nhất. Đồng thời cũng có xem xét, cân nhắc trong những đối tượng của hệ thống chung cư, từ chung cơ xây mới cho đến chung cương hiện hữu. Khi quy chuẩn được ban hành, tôi nghĩ việc áp dụng các quy định sẽ sớm được triển khai. Với những nội dung trong quy chuẩn thì sẽ được cụ thể hóa để giúp cho các Ban quản lý chung cư, các chủ sở hữu chung cơ có thể có những căn cứ, có những khung pháp lý để triển khai bố trí hạ tầng cho phần xe điện trong chung cư của mình", ông Đinh Quốc Dân đề xuất.