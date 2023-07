Xoài Sơn La được mùa nhưng giá thấp

"Xã Chiềng Sàng hiện nay có 226 ha Xoài, nhưng mà khó khăn nhất cho bà con nhân dân là về giá cả. Hiện nay giá bán cho xe thu mua thì chỉ 3.000 đồng/kg; còn lại thì chỉ 2.000 - 2.500 đồng/kg, nên rất khó khăn cho bà con nhân dân". Đây là phát biểu chia sẻ của ông Lường Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Yên Châu là vùng có nhiều diện tích xoài nhất tỉnh, với hơn 3.200 ha. Năm nay dự tính sản lượng thu hoạch đạt khoảng 17.000 tấn. Đến nay, địa phương đã tiêu thụ được khoảng 12.000 tấn. Theo ghi nhận, tại nhiều nhà vườn, mặc dù đã đến lúc thu hoạch, nhưng vì giá rẻ, nên người dân cũng chẳng mặn mà với việc thu hái để bán.

Anh Nguyễn Văn Hiệp, Hợp tác xã Kim Tiến, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu cho biết: “Hiện tại bây giờ giá đổ tại vườn từ 2.500 - 3.000 đồng/kg. Với giá này thì người dân rất chán vì không đủ tiền đầu tư, chăm sóc. Riêng tiền thuê hái này cùng với vận chuyển, có những nương nó khó vận chuyển thì cũng gần hết”.

Xoài Sơn La năm nay được mùa, sản lượng tăng gần 64% so với năm 2022.

Thống kê trong toàn tỉnh Sơn La, hiện tổng diện tích xoài vào khoảng 20.000 ha, tập trung nhiều nhất ở các huyện Yên Châu, Mường La, Sông Mã, TP Sơn La… Hiện nay, hầu hết diện tích xoài Sơn La được người nông dân chăm sóc, thu hoạch theo quy trình, theo dõi ngay từ khi ra hoa, đậu quả và tiến hành bao trái sau khi đậu quả 30 ngày cho đến khi thu hoạch để đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng, mẫu mã đẹp.

Nhiều vùng trồng đã sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; Cục Bảo vệ thực vật đã cấp 99 mã vùng trồng xoài với diện tích hơn 1.400 ha để phục vụ xuất khẩu vào các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Úc, NewZealand…

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, năm nay, xoài Sơn La được mùa, với sản lượng đạt trên 81.000 tấn, tăng gần 64% so với năm 2022. Do những tháng đầu năm nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít nên xoài Sơn La năm nay cho thu hoạch muộn hơn, trùng vào vụ thu hoạch xoài của miền nam và nước bạn Trung Quốc; chất lượng sản phẩm không ổn định, xuất hiện tình trạng sản xuất tự phát… Đây là các lý do chủ yếu khiến xoài địa phương tiêu thụ chậm và giá thành thấp hơn các năm trước.

“Tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức các hội nghị để doanh nghiệp, HTX ký kết hợp đồng để giúp người dân tiêu thụ sản phẩm xoài. Hiện nay, các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu; hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn vào các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn thì không thừa, thậm chí còn thiếu, nhưng các sản phẩm đại trà trong dân thì nhiều và đầu ra không ổn định. Hướng tới là phải vận động người dân tham gia vào các HTX để liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, chế biến... như vậy mới có thể bền vững được” - ông Hà Như Huệ nói.

Đây là một trong những loại quả chủ lực, giúp nhiều hộ nông dân Sơn La thoát nghèo.

Để chủ động thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản nói chung, sản phẩm xoài nói riêng, ngành Công thương tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai nhiều giải pháp tích cực, chú trọng quảng bá, tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử; tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến, kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước, quốc tế…

Tuy nhiên, theo bà Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở này, để có thể phát triển cây xoài bền vững, rất cần những biện pháp căn cơ: “Thứ nhất phải rà soát và quy hoạch lại vùng trồng một cách hợp lý và phải quản lý tốt việc sản xuất tự phát. Thứ 2 là phải nghiên cứu giống, cũng như sản xuất các sản phẩm chất lượng đáp ứng được thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Giải pháp nữa là phải nghiên cứu rải vụ để mình có thể lệch vụ với các thị trường khác thì mới có thể mang lại việc tiêu thụ một cách thuận lợi”.

Ngày 13/7 vừa qua, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 2640 về việc triển khai các giải pháp cấp bách trong tiêu thụ, xuất khẩu xoài, nhãn niên vụ 2023. Trong đó, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng phải tích cực vào cuộc để giúp người dân có thể tiêu thụ hết sản lượng quả năm nay, với các giải pháp trọng tâm là tăng cường tuyên truyền quảng bá hỗ trợ, kết nối tiêu thụ vào hệ thống siêu thị, chợ đầu mối tại các thị trường trong nước; đẩy mạnh hỗ trợ đưa nguyên liệu vào các nhà máy chế biến, các cơ sở chế biến nhỏ lẻ trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh kết nối tiêu thụ qua các kênh phân phối, sàn thương mại điện tử, kênh mạng xã hội như tiktok, zalo, facebook.