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Cải chính

TP.HCM đốc thúc tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp

Thứ Hai, 16:21, 14/09/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản số 8088 về việc khẩn trương thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến giữa tháng 7/2026, TP.HCM mới hoàn thành kiểm định 72 trong tổng số 220 lô chung cư cũ cần kiểm định, đạt 32,72%. Trước tình trạng này, lãnh đạo Thành phố yêu cầu hoàn thành kiểm định các chung cư thuộc diện phải kiểm định trước 31/7/2026.

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Một chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM thuộc diện chỉnh trang (Ảnh: Duy Phương)

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, định kỳ trước ngày 30 hằng tháng có báo cáo tổng thể tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn để lãnh đạo Thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Trong đó, báo cáo cần phải ngắn gọn, súc tích, đảm bảo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

32 phường tại TP.HCM tập trung rà soát, cải tạo chung cư cũ

Trọng tâm của chỉ đạo trên là các chung cư xây dựng trước năm 1994, thuộc địa bàn 32 phường gồm: An Hội Đông, Bàn Cờ, Bến Thành, Bảy Hiền, Bình Quới, Bình Tây, Bình Thới, Chợ Lớn, Chợ Quán, Diên Hồng, Gia Định, Phú Thọ Hòa, Tân Định, Tân Hưng, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Nhì, Thạnh Mỹ Tây, Vũng Tàu, Vườn Lài, Tân Hòa, Cầu Kiệu, Minh Phụng, Phú Thọ, Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Hạnh Thông, Gò Vấp, An Đông và Bình Tiên.

Chủ tịch UBND 32 phường này được giao trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai trên địa bàn.

Sau khi hoàn thành kiểm định và rà soát quy hoạch, Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật, hoàn thiện báo cáo tiến độ thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ giai đoạn 2025-2035.

Sở Nội vụ được giao tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và tham mưu UBND Thành phố xem xét trách nhiệm đối với những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hiện trên địa bàn TP.HCM có 16 dự án chung cư cấp D - mức nguy hiểm cao nhất, hư hỏng nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ sập đổ.

Đến nay, có 9/16 chung cư cấp D với 534 hộ dân hoàn thành việc di dời, đồng thời đang tiếp tục triển khai di dời tại 3 chung cư khác, còn lại 4 chung cư chưa thực hiện di dời.

Ngoài ra, có 13 chung cư không thuộc cấp D, gồm 12 chung cư đã triển khai cải tạo từ trước năm 2016 và một chung cư tại số 518 Võ Văn Kiệt gặp sự cố nghiêng, lún.

Bên cạnh đó, 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975 chưa thực hiện di dời, tháo dỡ khẩn cấp, hiện được đề xuất chỉnh trang.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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