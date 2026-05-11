Theo số liệu thống kê của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, nước này đã thu về khoảng 840 triệu USD từ xuất khẩu gạo và thóc trong 04 tháng đầu năm nay. Trong đó, lượng gạo xuất khẩu của Campuchia đạt gần 470.000 tấn, đem lại doanh thu khoảng 226 triệu USD, tăng 66% so với hơn 282.000 tấn gạo xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái.

Gạo của Campuchia được xuất khẩu sang 60 thị trường quốc tế. Trong đó, các nước ASEAN là thị trường lớn nhất của gạo Campuchia, nhập khẩu gần 178.000 tấn với giá trị khoảng 72,15 triệu USD. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai, nhập khẩu hơn 129.000 tấn trị giá 75,88 triệu USD. Châu Âu đứng thứ ba, nhập khẩu hơn 126.000 tấn trị giá 85,44 triệu USD. Ngoài ra, 22 quốc gia khác tại các thị trường châu Phi và Trung Đông đã nhập khẩu gần 37.000 tấn gạo, trị giá 32,91 triệu đô la Mỹ.

Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng đột biến. Ảnh minh họa

Gạo ​​thơm tiếp tục là loại gạo bán chạy nhất của Campuchia, chiếm 58% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo. Các loại gạo xuất khẩu khác cũng được các thị trường quốc tế ưa chuộng gồm gạo trắng hạt dài, gạo tấm và gạo hữu cơ. Ngoài gạo xay xát, trong 04 tháng qua Campuchia còn xuất khẩu 2,68 triệu tấn thóc sang các nước láng giềng, trong đó thị trường tiêu thụ chủ yếu là Việt Nam, đem về thêm hơn 576 triệu USD doanh thu cho Campuchia.