Campuchia phát hiện hài cốt của 800 nạn nhân Khmer Đỏ

Vừa qua, Campuchia đã phát hiện ra một khu mộ chôn tập thể và khai quật được gần 800 bộ hài cốt tại đảo Koh Romduol thuộc thành phố Takhmao, tỉnh Kandal, gần thủ đô Phnom Penh. Qua công tác giám định ban đầu, Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn xác định đây là những nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ, bị sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1979.

Bà Muong Sarim, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Kandal, cho biết những hài cốt này được người dân địa phương phát hiện khi họ đào đất để trồng chuối. Chính quyền sau đó đã được thông báo về phát hiện này và cử cơ quan chuyên môn phối hợp với Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng tiến hành công tác khảo sát, khai quật.

Nhóm công tác đang phân loại các mảnh hài cốt người được tìm thấy ở tỉnh Kandal. Ảnh: Sở Văn hóa và Mỹ thuật tỉnh Kandal

Chỉ trong 3 ngày từ 4-6/5 vừa qua, nhóm công tác đã thu thập được hài cốt của gần 800 nạn nhân Khmer Đỏ, một số quần áo của các nạn nhân cũng được tìm thấy. Hiện nay, nhóm tìm kiếm tiếp tục rà soát các khu vực lân cận địa điểm trên. Chính quyền địa phương dự báo trong những ngày tới có thể ​​sẽ tìm thấy thêm nhiều hài cốt nạn nhân bị vùi lấp tại khu vực này.

Bà Muong Sarim cho biết, mục tiêu chính của nhiệm vụ này là thu thập và lưu giữ các bằng chứng lịch sử, bao gồm hài cốt và quần áo của các nạn nhân đã bị sát hại trong chế độ Khmer Đỏ. Các bộ hài cốt mới khai quật đang được lưu giữ tại một ngôi chùa địa phương trước khi bàn giao cho Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng để bảo quản và lưu trữ. Ước tính dưới chế độ Khmer Đỏ từ năm 1975 đến năm 1979, có hơn 2 triệu người Campuchia đã chết vì bị bỏ đói, lao động cưỡng bức, bệnh tật và hành quyết.