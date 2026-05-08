Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan cam kết hướng tới hòa bình lâu dài

Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin với cam kết chung về hòa bình lâu dài. Cuộc thảo luận của hai Thủ tướng tập trung vào các biện pháp giảm căng thẳng leo thang và xây dựng lòng tin để khôi phục và củng cố khuôn khổ hòa bình lâu dài và bình thường hóa quan hệ. Hai bên đã thảo luận về việc nối lại tất cả các cơ chế hiện có (JBC, GBC và RBC), khi chính phủ mới của Thái Lan chuẩn bị đầy đủ chức năng của mình.

Thủ tướng Hun Manet cũng khẳng định, Campuchia đánh giá cao vai trò quan trọng của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) và bày tỏ lời cảm ơn các quốc gia thành viên ASEAN về sự hỗ trợ và đóng góp liên tục của họ. Campuchia hoan nghênh việc Philippines tiếp nhận vai trò lãnh đạo ASEAN từ Malaysia. Campuchia đã mở rộng hợp tác đầy đủ và kêu gọi tăng cường vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) nhằm xác minh và đảm bảo việc thực hiện lệnh ngừng bắn và các thỏa thuận liên quan.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Facebook Thủ tướng Hun Manet)

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, bao gồm cả thông qua hội Hữu nghị Campuchia - Thái Lan, như một trụ cột bổ sung trong việc xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Trong tương lai, hai nhà lãnh đạo sẽ giao nhiệm vụ cho hai Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước tiến hành các cuộc thảo luận chi tiết hơn và thúc đẩy chúng một cách cụ thể và hướng tới kết quả tích cực. Campuchia tái khẳng định rằng, biên giới không thể bị thay đổi hoặc xác định bằng vũ lực hoặc thông qua một “sự đã rồi”.

Thủ tướng Hun Manet cũng nhấn mạnh rằng, Campuchia cũng kêu gọi thực hiện đầy đủ và ngay lập tức Tuyên bố chung ngày 27 tháng 12, đặc biệt là điểm 3, trong đó kêu gọi nối lại công tác khảo sát của JBC và phân định lại biên giới ngay lập tức bởi JBC theo các thỏa thuận hiện có, mà không trì hoãn thêm nữa.

Thủ tướng Hun Manet tin rằng cơ chế này sẽ rất cần thiết để đảm bảo chấm dứt “sự đã rồi” trên thực địa và đảm bảo chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và biên giới quốc tế được tôn trọng và phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như các điều ước, thỏa thuận hiện có, từ đó tăng cường lòng tin và mang lại hòa bình lâu dài giữa hai nước.

Từ trái sang: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Facebook Thủ tướng Hun Manet)

Hai thủ tướng cũng đã thảo luận về hướng đi trong tương lai để giải quyết các tranh chấp chồng chéo về chủ quyền biển, trong đó Campuchia quyết định khởi xướng hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) sau khi Thái Lan rút khỏi Bản ghi nhớ năm 2001.

Campuchia tin rằng đây là con đường hòa bình hướng tới một giải pháp công bằng cho cả hai bên. Cuối cùng, Campuchia vẫn kiên định cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và các thỏa thuận hiện có, bao gồm các cam kết được nêu trong Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26/10/2025 và Tuyên bố chung ngày 27/12/2025. Campuchia sẵn sàng tiến bước một cách xây dựng, nhanh chóng và thiện chí.