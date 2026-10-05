Xuất khẩu và thặng dư thương mại của Hàn Quốc tiếp tục tăng rất mạnh

Theo số liệu về tình hình xuất nhập khẩu do Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 9 vừa qua đạt 120,94 tỷ USD, tăng 83,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu tăng 26%, lên mức gần 71,1 tỷ USD. Theo đó, thặng dư thương mại của Hàn Quốc lại lập một kỷ lục mới với 49,85 tỷ USD.

Xuất khẩu của Hàn Quốc không ngừng tăng mạnh nhờ vào ngành bán dẫn. Ảnh: Jiji Press

Nếu tính chung từ tháng 1 đến tháng 9, kim ngạch xuất khẩu lũy kế của nước này đạt 814,5 tỷ USD, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã vượt qua tổng kim ngạch xuất khẩu 709,3 tỷ USD của cả năm 2025. Giới chuyên môn phân tích tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc chủ yếu nhờ vào sức vươn của công nghiệp bán dẫn và 11 ngành hàng khác trong số 20 ngành hàng chủ lực của nước này.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc trong tháng 9 có tỷ lệ tăng trưởng vô cùng ấn tượng với 262,8%, đạt 60,3 tỷ USD. Đây là lần thứ 6 trong năm nay, ngành chiến lược này ghi nhận mức tăng cao kỷ lục theo tháng và đang chiếm tới 49,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Với đà tăng này, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn trong năm nay có khả năng sẽ tiến sát mốc 500 tỷ USD.

Ngoài ngành bán dẫn, trong số 20 ngành hàng chủ lực, có 11 ngành ghi nhận mức tăng trưởng 23%. Các mặt hàng như máy tính, mỹ phẩm, dây điện và máy biến áp đã đạt mức kỷ lục theo tháng, còn điện thoại thông minh cao cấp, xuất khẩu tàu thủy chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và việc cung cấp linh kiện cho iPhone đang đóng góp tích cực vào kết quả chung. Nhờ đó, mặc dù xuất khẩu ô tô giảm 5,5%, nhưng Hàn Quốc vẫn nâng cao được thặng dư thương mại.

Trong bối cảnh đó, các quan chức Bộ Công Thương Hàn Quốc đã bắt đầu tỏ ra lạc quan khi nhận định "nếu duy trì được mức xuất khẩu trên 100 tỷ USD trong khoảng 2 tháng của quý IV, xuất khẩu của Hàn Quốc có thể đạt được con số mục tiêu 1.000 tỷ USD vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay".