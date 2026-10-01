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Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 56,3 tỷ USD sau 9 tháng

Thứ Năm, 19:00, 01/10/2026
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VOV.VN - 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025; xuất siêu 16,9 tỷ USD, tăng 7,4%.

Rau quả, thủy sản và gỗ tiếp tục đóng góp lớn

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 9/2026, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 6,51 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8%.

Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 29,28 tỷ USD; thủy sản 9,17 tỷ USD và lâm sản gần 14,41 tỷ USD. Sản phẩm chăn nuôi và nhóm đầu vào sản xuất cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm gần một nửa thị phần. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản nằm trong nhóm thị trường tiêu thụ lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam.

xuat khau nong lam thuy san dat 56,3 ty usd sau 9 thang hinh anh 1
Sản xuất nông lâm thủy sản đang hướng tới nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Một số mặt hàng duy trì đà tăng tích cực. Xuất khẩu rau quả đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9%; thủy sản đạt 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 13,43 tỷ USD, tăng 7,3%.

Ở chiều ngược lại, cà phê, gạo và cao su giảm về giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ. Riêng cà phê tăng về khối lượng nhưng giá trị giảm do giá xuất khẩu bình quân đi xuống.

Đặt mục tiêu xuất khẩu từ 74 tỷ USD trong năm 2026

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý IV, ngành tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 4% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 74 tỷ USD trở lên.

Bộ yêu cầu các đơn vị rà soát kết quả thực hiện kế hoạch năm, xử lý các nhiệm vụ còn tồn đọng, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác năm 2027.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu, Bộ cũng đặt trọng tâm vào hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp kết nối, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Vân Hồng/VOV.VN
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