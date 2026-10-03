Xuất nhập khẩu 9 tháng lập mốc 888 tỷ USD, cán cân thương mại đảo chiều

Xuất khẩu đạt hơn 434 tỷ USD, công nghiệp chế biến chiếm chủ đạo

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, tính chung 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 59,48 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 39,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 46,5%.

Trong quý III, kim ngạch xuất khẩu đạt 167,85 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17,0% so với quý II.

Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 83,89 tỷ USD, tăng 7,5%, chiếm 19,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 350,41 tỷ USD, tăng 29,4%, chiếm 80,7%.

Có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,7%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 392,79 tỷ USD, chiếm 90,4%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 30,0 tỷ USD, chiếm 6,9%; nhóm hàng thủy sản đạt 9,10 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,41 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Nhập khẩu tăng 36,7%, đạt hơn 453 tỷ USD

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 58,21 tỷ USD, tăng 6,0% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 45,8%; trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 54,6%.

Trong quý III, kim ngạch nhập khẩu đạt 170,33 tỷ USD, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,8% so với quý II.

Xuất nhập khẩu 9 tháng lập mốc 888 tỷ USD (Ảnh minh họa: KT)

Tính chung 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 118,17 tỷ USD, tăng 23,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 335,55 tỷ USD, tăng 42%.

Có 45 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 94,5% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 6 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,1%).

8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD VOV.VN - Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của tám tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 426,92 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 58,3%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,8%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 26,80 tỷ USD, chiếm 5,9%.

9 tháng, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 140,0 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 187,34 tỷ USD.

Cụ thể, xuất siêu sang Mỹ đạt 122,62 tỷ USD tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 36,06 tỷ USD, tăng 25,3%; xuất siêu sang Nhật Bản 2,65 tỷ USD, tăng 85,9%. Nhập siêu từ Trung Quốc 121,48 tỷ USD, tăng 43%; nhập siêu từ Hàn Quốc đạt 43,75 tỷ USD, tăng 90,4%; nhập siêu từ ASEAN 15,49 tỷ USD, tăng 48,1%.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 xuất siêu 1,27 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,42 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 16,87 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 34,28 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,86 tỷ USD.