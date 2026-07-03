Xuất nhập khẩu 6 tháng đạt gần 550 tỷ USD, Việt Nam nhập siêu 16,65 tỷ USD

Theo số liệu Cục Thống kê công bố tại họp báo công bố về tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2026 sáng nay 3/7, trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 104,22 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21%, nhập khẩu tăng 33,4%.

"Tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu cho thấy nhu cầu đầu vào của nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh sự phục hồi mạnh của hoạt động sản xuất, đặc biệt tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài”, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết.

Xuất khẩu đạt 266,52 tỷ USD, 29 mặt hàng vượt mốc 1 tỷ USD

Trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 50,79 tỷ USD, tăng 8,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,01 tỷ USD, tăng 10,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 40,78 tỷ USD, tăng 7,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 tăng 28,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 15,0%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 31,8%.

Trong quý II/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 143,6 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,8% so với quý I/2026.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 266,52 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 53,51 tỷ USD, tăng 4,6%, chiếm 20,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 213,01 tỷ USD, tăng 26,0%, chiếm 79,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng nhập siêu 16,65 tỷ USD (Ảnh minh họa: KT)

Đáng chú ý, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 62,6%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 239,8 tỷ USD, chiếm 90%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 19,23 tỷ USD, chiếm 7,2%; nhóm hàng thủy sản đạt 5,76 tỷ USD, chiếm 2,2%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,73 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Nhập khẩu tăng mạnh 33,4%, chủ yếu phục vụ sản xuất

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 53,43 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 14,19 tỷ USD, tăng 7,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39,24 tỷ USD, tăng 0,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 tăng 45,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 32,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 50,4%.

Trong quý II/2026, kim ngạch nhập khẩu đạt 156,6 tỷ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 23,7% so với quý I/2026.

Việt Nam nhập siêu 13,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026 có đáng lo ngại? VOV.VN - Dù ghi nhận mức nhập siêu 13,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho rằng, đây chưa phải tín hiệu đáng lo ngại khi phần lớn kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 283,17 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 78,46 tỷ USD, tăng 24,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 204,71 tỷ USD, tăng 37,3%.

Có 38 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 51,0%).

Xét theo cơ cấu, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 266,4 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56,0%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 38,1%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 16,77 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 86,5 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 115,2 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 75,3 tỷ USD tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 21,9 tỷ USD, tăng 15,2%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,2 tỷ USD, giảm 5%; nhập siêu từ Trung Quốc 77,3 tỷ USD, tăng 39,0%; nhập siêu từ Hàn Quốc 26,4 tỷ USD, tăng 81,0%; nhập siêu từ ASEAN 10,1 tỷ USD, tăng 36,1%.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 nhập siêu 2,64 tỷ USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,95 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,95 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,3 tỷ USD.