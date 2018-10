9 loại hoa tốt cho sức khỏe nên dành tặng phụ nữ ngày 20/10

Hoa hướng dương: Là biểu tượng của niềm hy vọng, sự thủy chung và lâu bền, hoa hướng dương là một trong những loại hoa bạn nên dành tặng những người thân yêu của mình trong ngày quốc tế phụ nữ. Bên cạnh đó, những bộ phận của cây hướng dương đều có tác dụng tốt đối với sức khỏe. Ví dụ như vỏ hạt hướng dương chữa ù tai, lá cây hướng dương giúp tăng cường tiêu hóa và chữa cao huyết áp. Hoa lan: Với ý nghĩa là tình yêu, sắc đẹp và sự sang trọng, nếu bạn đang chú ý tới cô gái nào hoặc muốn lấy lòng bạn gái của mình thì bạn nên chọn lan. Không những thế, hoa lan còn là dược liệu trong nhiều bài thuốc trị bệnh hiệu quả. Cụ thể, lan Phi điệp có tác dụng chữa chứng suy nhược cơ thể, thần kinh suy nhược, đau họng và yếu sinh lý ở nam giới. Hoa bồ công anh: Loài hoa này mang nhiều ý nghĩa, là hạnh phúc dài lâu và niềm tin tuổi trẻ, là sự ấm áp và sức mạnh của mặt trời... bồ công anh là món quà được nhiều bạn nữ yêu thích. Hơn nữa, hoa bồ công anh giàu khoáng chất như sắt, kẽm, kali và giàu cac vitamin A, B, C, D. Hoa bồ công anh có thể ăn được, sử dụng như thuốc nhuận tràng, điều trị các vấn đề về viêm gan, tiêu hóa và túi mật. Bồ công anh cũng có tác dụng giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu và mức cholesterol, làm trà để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Hoa cam cúc: Các loài hoa cúc đều thể hiện sự trường tồn, sự giàu có và lòng hiếu thảo là loài hoa yêu thích của nhiều người. Hoa cúc màu vàng hoặc màu cam tươi sáng có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm. Cạnh đó, hoa thường được sử dụng để giảm viêm, chữa lành vết thương, bỏng, phát ban và chấn thương. Hoa cam cúc là món quà tuyệt vời của thiên nhiên, bạn nên trồng ở sân nhà để tránh tâm trạng phiền não và làm cho cuộc sống hàng ngày thú vị hơn. Cúc họa mi: Ở Anh, cúc họa mi còn được gọi là Baby's pet hay Bairnwort có nghĩa là hoa của trẻ em, chỉ nở một mùa mùa xuân, duy nhất trong thời gian rất ngắn, khoảng 2-3 tuần. Khi bạn dành tặng cho ai đó một đóa cúc hoa mi thì có nghĩa bạn đã khen họ khá chân thành và nồng nhiệt, đặc biệt là trong tình yêu. Hoa có đặc tính chống nấm, chống vi khuẩn và giảm đau, thường được sử dụng để chữa trị rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, co thắt dạ dày... đồng thời có tác dụng nâng cao tinh thần của con người, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hoa sen: Hoa sen là biểu tượng sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Khi nhắc tới hoa sen, mọi người sẽ nghĩ ngay đến sự thanh cao, thuần khiết và nghị lực kiên cường. Loại hoa thường được sử dụng khi cần cải thiện tinh thần, làm nhẹ nhàng không gian khi thiền định. Các chất chống oxy hóa trong hoa sen có công dụng giảm nếp nhăn, se khít lỗ chân lông và dịu da khô nứt nẻ. Bạn có thể làm sirô từ hoa sen để trị ho và cảm cúm. Hoa oải hương (lavender): Mang ý nghĩa là sự chờ đợi, sự thủy chung, loài hoa này thực sự là món quà ý nghĩa dành tặng bạn gái. Hơn nữa, hương thơm nhẹ nhàng, có nhiều lợi ích trong điều trị các vấn đề về thần kinh như lo âu, trầm cảm, mệt mỏi, căng thẳng, đau bụng kinh và tăng huyết áp. Hoa oải hương giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm. Bên cạnh đó, hoa còn có tính chất sát trùng và kháng khuẩn, giúp chữa trị các bệnh về da. Bạn phơi khô hoa oải hương sau đó pha như trà uống giảm căng thẳng. Hoa dâm bụt: Là hiện thân của sự nữ tính, sự hoàn hảo và sự thanh nhã, hoa dâm bụt cũng mang đến những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Loài hoa này giàu chất chống oxy hóa và axit amin giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, ngăn chặn lão hóa, chế độ ăn uống không hợp lý và môi trường ô nhiễm. Hoa dâm bụt còn có công dụng giảm rụng tóc do sử dụng hóa chất hoặc quá trình lão hóa tự nhiên. Hoa hồng: Là biểu tượng của tình yêu chân thành và mãnh liệt, hoa hồng được mệnh danh là "nữ hoàng" của các loài hoa và được mọi người ưa chuộng. Không chỉ đẹp, hoa hồng giàu vitamin C, thúc đẩy máu lưu thông cơ thể, làm trẻ hóa và dưỡng ẩm da. Hoa hồng cũng được sử dụng như thuốc nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa. Hương thơm của hoa có thể làm giảm trầm cảm, mang lại cảm giác hạnh phúc và dễ chịu. Bạn có thể pha trà từ cánh hoa hồng để tăng sức đề kháng, giảm đau bụng kinh.

