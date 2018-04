9 loại thực phẩm giúp bạn giảm cân nhanh hơn

Các món tráng miệng yêu thích như kem rất nhiều chất béo. Hoa quả đánh đá có một chút khác với kem, chứa ít chất béo và calo hơn. Thật không may, sô-cô-la sữa là một trong những thực phẩm tồi tệ nhất cho việc giảm cân. Đó là lý do tại sao, nếu bạn đang thèm ngọt, bạn nên ăn bánh gừng. Cá ngừ ngâm trong nước ép trái cây thay vì ngâm dầu. Để có thể tiêu hóa protein tốt hơn, bạn nên chọn cá ngừ đóng hộp ngâm trong nước ép trái cây vì nó chứa ít chất béo và nhiều vitamin (A, B12, D, E), axit amin và các chất có lợi cho sức khoẻ (iốt, kali, sắt, phốt pho). Dùng ngô rang thay vì hỗn hợp các loại hạt. Dùng trái cây thay vì bánh quy. Bất cứ khi nào bạn muốn ăn nhẹ, bạn thường tìm cái gì đó ngọt ngào. Bánh quy sẽ thêm đường mà cơ thể không cần. Nếu bạn chọn trái cây, bạn sẽ nhận được rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết. Bột yến mạch trộn với trái cây thay vì hỗn hợp hoa quả khô, ngũ cốc trộn sữa mua tại siêu thị. Loại thứ hai chứa chất tăng cường hương vị và đường để làm cho món ăn hấp dẫn hơn. Bởi vì những chất phụ gia này, chúng rất giàu calo. Khoai tây đông lạnh thay khoai tây tươi. Cả hai loại khoai tây gần như giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là nếu bạn dùng khoai tây đông lạnh , bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn. Các món ăn chế biến từ khoai tây tại nhà sẽ tốt hơn so với các loại tương tự mua trong siêu thị. Gừng là một trong những loại gia vị phổ biến nhất của phương Đông, để loại bỏ trọng lượng dư thừa. Đảm bảo rằng bạn không dị ứng với gừng và không bị bệnh phải cấm ăn gừng, hãy tự chăm sóc mình bằng ấm trà gừng với mật ong hoặc một lát chanh.

