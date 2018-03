Những loại trái cây giúp giảm cân hiệu quả nhất

Bưởi là loại trái cây giúp làm tiêu mỡ bụng hiệu quả nhất. Bưởi chứa nhiều dưỡng chất tốt có lợi cho sức khỏe như: nước, vitamin C, chất sơ, chất carbon hydrate,… hơn nữa còn làm giảm lượng isulin trong cơ thể-chất làm giảm quá trình đốt chất béo trong cơ thể. Đu đủ chứa nhiều vitamin B, chất xơ và chất chống ôxy hóa, rất tốt cho quá trình trao đổi chất. Nước ép đu đủ, sinh tố đu đủ, hay salad trái cây sẽ giúp bạn có một vòng eo thon gọn như mong muốn và một làn da đẹp tuyệt vời. Thêm một loại trái cây giúp làm tiêu mỡ bụng hiệu qua nữa đó là chuối, vì chuối giàu chất xơ hòa tan, vitamin A, kali… giúp ổn định hệ thống tiêu hóa, tăng cường cơ bắp và có tính năng lợi tiểu. Đối với những người thường bị táo bón, da khô, chuối là loại trái cây lý tưởng. Bơ có chứa rất nhiều beta-sitosterol – chất làm giảm tỉ lệ cholesterol trong máu, từ đó được coi là một loại trái cây giúp giảm cân hiệu quả. Ăn một trái bơ mỗi ngày sẽ giúp giảm 20% tỉ lệ chất béo chỉ trong vòng một tuần. Đặc biệt, axit oleic – loại chất béo cản trở việc hấp thu nhanh sẽ kích thích phản ứng của cơ thể để ngăn chặn tạm thời các cơn đói. Tuy trong dứa có nhiều đường nhưng một miếng dứa chỉ chứa 82 calo, giúp bạn nạp thêm năng lượng vào cơ thể mà không lo sợ bị tăng cân. Những thành phần trong nước dứa có thể giúp đốt cháy và ngăn chặn sự hình thành mỡ thừa. Ngoài ra dứa còn có tác dụng chống ung thư, hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, nhiều chất xơ cùng các loại sinh tố A, C và khoáng chất canxi, kali giúp tăng cường sức khoẻ, làm đẹp da. Dâu tây giúp chống lão hóa tốt và không có nhiều calo giúp các bạn gái sở hữu được vòng eo thon. Dâu tây không chứa nhiều chất béo vì thế các bạn gái yên tâm mỡ thừa sẽ không có cơ hội tích tụ. Thành phần chủ yếu của cà chua đến khoảng 90% là nước, 4% glucid, 0,3% protid, 0,3 lipid và một số các acid hữu cơ như acid citric malic, oxalic, các nguyên tố vi lượng, vitamin A, B1, B2, B6, C, PP, E,K…Cà chua là một loại quả giúp cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể, hạn chế chất ngọt và chất béo giúp bạn giảm cân bằng cà chua hiệu quả mà không sợ thiếu chất hay sạm nám da. Dưa chuột chứa rất ít calo nhưng lại chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có tác dụng ức chế quá trình chuyển hóa đường thành mỡ. Mặt khác dưa chuột chứa nhiều vitamin E, C và có tinh chất gel làm trắng da tự nhiên. Dưa chuột là nguồn dưỡng ẩm tuyệt vời, giúp da ngậm nước. Theo các nhà khoa học thì dưa chuột là một thực phẩm giúp chị em giảm cân hoàn hảo, đặc biệt là các chị em sau khi sinh. Chanh là một loại quả rất giàu vitamin C và có tác dụng làm đẹp đầu bảng. Ngoài ra trong chanh còn có một số chất giúp giảm béo rất hữu hiệu. Chanh giúp thanh lọc quá trình hòa tan lượng mỡ dư thừa, thải độc cho gan, thận, lọc máu, cải thiện chất lượng máu, thúc đẩy trao đổi chất, phục hồi hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thụ và điều chỉnh sự cân bằng trong tiêu hóa. Vitamin C trong quả kiwi rất nhiều và kiwi là loại trái cây có chất xơ và kali cao nhất có thể giúp bạn duy trì vóc dáng thanh mảnh, làm đẹp làn da. Trong dưa hấu chứa hơn 94% là nước, rất ít calories, giàu vitamin C, A, và lycopene tốt cho hệ tiêu hóa, chống lại quá trình oxy hóa của da, dưỡng da trắng mịn từ bên trong. Ăn dưa hấu nhanh no nên bạn có thể ăn cả ngày mà không lo vượt ngưỡng năng lượng quy định, vừa giải độc, bổ gan, vừa giúp giảm cân nhanh chóng. Táo chứa rất nhiều chất protein, chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Chính vì thế lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ được đào thải ra đồng thời làm bạn có cảm giác no lâu để có thể giảm cân một cách hiệu quả.

