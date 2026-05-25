Lá chắn công nghệ bảo vệ khách hàng trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

Việc triển khai dịch vụ này nhằm thực hiện Kế hoạch số 02/KH-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành ngày 13/2/2026 về các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của ngành Ngân hàng.

Khách hàng giao dịch tại Điểm giao dịch số OneBank

Hệ thống SIMO là gì?

Hệ thống SIMO là hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, là nền tảng tiếp nhận báo cáo từ các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức trung gian thanh toán.

Đây là một giải pháp công nghệ then chốt do NHNN chủ trì xây dựng và quản lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, được xem là "lá chắn số" cấp quốc gia của ngành ngân hàng nhằm đẩy lùi tội phạm mạng.

Hệ thống tập hợp danh sách các tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dùng.

Lá chắn bảo vệ toàn diện và lợi ích vượt trội cho khách hàng

Khi chính thức đi vào hoạt động, việc tích hợp hệ thống SIMO sẽ mang lại những lợi ích vượt trội, khách hàng Nam A Bank được bảo vệ trực tiếp và tức thì ngay tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển tiền. Cụ thể, "lá chắn" này mang lại sự an tâm cho khách hàng như sau:

Thứ nhất, hệ thống sẽ cảnh báo và ngăn chặn rủi ro theo thời gian thực: Nếu tài khoản hoặc ví điện tử đích nằm trong danh sách nghi ngờ của hệ thống SIMO, màn hình giao dịch sẽ hiển thị cảnh báo ngay lập tức. Dựa trên lời nhắc này, khách hàng có thể chủ động dừng giao dịch, kiểm tra lại thông tin để hạn chế tối đa rủi ro tổn thất tài chính.

Thứ hai, xóa bỏ "điểm mù" thông tin: Trước đây, khách hàng rất khó tự xác minh một tài khoản lạ có lừa đảo hay không trước khi bấm nút chuyển tiền. Với cơ chế liên thông dữ liệu toàn ngành, khách hàng Nam A Bank được thừa hưởng bộ dữ liệu cập nhật liên tục từ cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính khác, giúp minh bạch hóa thông tin điểm đến của dòng tiền.

Thứ ba, khách hàng sẽ giao dịch an tâm trên mọi điểm chạm: Khách hàng không bị giới hạn không gian bảo vệ. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc về mặt kỹ thuật và nhân sự, Nam A Bank đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt 24/7 để sẵn sàng phục vụ từ ngày 25/5. Khách hàng có thể tra cứu và giao dịch an toàn đồng bộ từ Ngân hàng số Open Banking, Điểm giao dịch số OneBank 365+ cho đến quầy giao dịch.

Thứ tư, bảo mật tối đa thông tin cá nhân: Hệ thống luôn đảm bảo nghiêm ngặt an ninh và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của cơ quan quản lý. Do đó, khách hàng vừa được an toàn giao dịch, vừa hoàn toàn không phải lo ngại vấn đề lộ lọt thông tin cá nhân.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và chuyển biến phức tạp, việc bảo vệ tài sản của khách hàng không còn là nhiệm vụ riêng lẻ của từng đơn vị mà cần sự hiệp lực của toàn ngành. Việc Nam A Bank được NHNN lựa chọn triển khai sớm hệ thống SIMO là một minh chứng cho thấy năng lực công nghệ, hệ thống quản trị rủi ro toàn diện cũng như tinh thần chủ động nhằm tối ưu hóa trải nghiệm, đem lại sự an tâm cho khách hàng, đồng thời góp phần xây dựng một hệ sinh thái thanh toán số lành mạnh, an toàn và bền vững”.