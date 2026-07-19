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Thời sự quốc tế sáng 19/7: Chiến hạm Mỹ khóa mục tiêu, triệt hạ 111 tên lửa Iran

Chủ Nhật, 08:27, 19/07/2026
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VOV.VN - Theo báo của Times of India, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Vài tuần trước, 111 tên lửa đã được những người bạn đáng mến của chúng ta ở Iran phóng đi”.

Xem thêm:  Mỹ tuyên bố hoàn tất đợt không kích mới vào Iran

PV/VOV.VN
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