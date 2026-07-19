Thời sự quốc tế sáng 19/7: Chiến hạm Mỹ khóa mục tiêu, triệt hạ 111 tên lửa Iran

Mục tiêu tiếp theo của Mỹ sau loạt đòn không kích Iran

VOV.VN - Các đợt không kích gần đây của Mỹ nhằm vào được cho là bước chuẩn bị cho những phương án quân sự quy mô lớn hơn của Washington. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về nước cờ tiếp theo của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột với Tehran.