Thời sự quốc tế sáng 19/7: Chiến hạm Mỹ khóa mục tiêu, triệt hạ 111 tên lửa Iran

VOV.VN - Đợt tập kích mới nhất của Mỹ đã nhắm vào Greater Tunb - một mắt xích chiến lược trong hệ thống phòng thủ của Iran tại eo biển Hormuz. Vì sao hòn đảo nhỏ này lại được xem là chìa khóa kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới?
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VOV.VN - Các đợt không kích gần đây của Mỹ nhằm vào được cho là bước chuẩn bị cho những phương án quân sự quy mô lớn hơn của Washington. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về nước cờ tiếp theo của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột với Tehran.
VOV.VN - Các đợt không kích gần đây của Mỹ nhằm vào được cho là bước chuẩn bị cho những phương án quân sự quy mô lớn hơn của Washington. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về nước cờ tiếp theo của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột với Tehran.
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang lên mức chưa từng có, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào khu tổ hợp hạt nhân được gọi là "Núi Pickaxe", đồng thời tuyên bố Washington có thể sớm tiến hành tấn công và phá hủy cơ sở này.
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang lên mức chưa từng có, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào khu tổ hợp hạt nhân được gọi là "Núi Pickaxe", đồng thời tuyên bố Washington có thể sớm tiến hành tấn công và phá hủy cơ sở này.
VOV.VN - Hải quân Mỹ sắp bổ sung thêm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke Flight III, USS George M. Neal (DDG 131), nhằm tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa cho hạm đội.
VOV.VN - Hải quân Mỹ sắp bổ sung thêm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke Flight III, USS George M. Neal (DDG 131), nhằm tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa cho hạm đội.