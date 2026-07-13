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Mỹ tuyên bố hoàn tất đợt không kích mới vào Iran

Thứ Hai, 11:36, 13/07/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 12/7 cho biết, các lực lượng nước này đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đồng thời thông báo đây là chiến dịch đáp trả vụ việc liên quan đến một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc tấn công được tiến hành sau vụ tàu container GFS Galaxy treo cờ Síp bị chặn trên eo biển Hormuz. Phía Mỹ cho rằng đây là lý do trực tiếp dẫn đến chiến dịch quân sự mới nhất. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã bắn cảnh cáo và chặn tàu GFS Galaxy vì tàu di chuyển trên tuyến hàng hải mà Tehran cho là không được phép.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

CENTCOM cho biết, đám cháy đã bùng phát trên tàu sau vụ việc, khiến con tàu bị hư hại nghiêm trọng và không thể tiếp tục hành trình. Thông tin này chưa được phía Iran xác nhận.

Quân đội Mỹ cũng cho hay, chiến dịch được thực hiện bằng đạn dược dẫn đường chính xác phóng từ máy bay chiến đấu, máy bay không người lái (UAV) và các tàu chiến, nhằm vào khoảng 140 mục tiêu quân sự của Iran. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các cơ sở tên lửa và UAV, căn cứ hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các vị trí giám sát ven biển.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đợt tấn công mới nhất nâng tổng số mục tiêu bị tập kích trong ba chiến dịch diễn ra trong tuần qua lên hơn 300 mục tiêu. CENTCOM lưu ý, các chiến dịch này được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

CENTCOM khẳng định mục tiêu của các chiến dịch là làm suy giảm năng lực tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại và các tuyến vận tải hàng hải đi qua eo biển Hormuz. Cơ quan này cũng cho biết hoạt động lưu thông của tàu thương mại trên tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang được duy trì. Theo số liệu do CENTCOM công bố, kể từ đầu tháng 5/2026, lực lượng Mỹ đã hỗ trợ bảo đảm an toàn cho hơn 800 tàu thương mại vận chuyển khoảng 400 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển Hormuz.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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