Thời sự quốc tế sáng 27/6: Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang phát triển một loại tên lửa phóng từ khinh khí cầu hoạt động ở rìa tầng bình lưu, được thiết kế để xuyên qua các hệ thống gây nhiễu của Nga. Đây được xem là một trong những vũ khí mới nhất trong chiến lược tấn công tầm trung ngày càng gia tăng của Kiev.
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VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.
VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.
VOV.VN - Tại nhiều khu vực tiền tuyến Ukraine, mọi mục tiêu di chuyển đều có thể trở thành đích ngắm của máy bay không người lái. Sự xuất hiện của "vùng tử thần" đang phản ánh xu hướng giao tranh ngày càng phụ thuộc nhiều vào công nghệ và tự động hóa.
VOV.VN - Tại nhiều khu vực tiền tuyến Ukraine, mọi mục tiêu di chuyển đều có thể trở thành đích ngắm của máy bay không người lái. Sự xuất hiện của "vùng tử thần" đang phản ánh xu hướng giao tranh ngày càng phụ thuộc nhiều vào công nghệ và tự động hóa.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga, song đổi lại các đồng minh châu Âu phải tham gia hỗ trợ rà phá bom mìn tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga, song đổi lại các đồng minh châu Âu phải tham gia hỗ trợ rà phá bom mìn tại eo biển Hormuz.