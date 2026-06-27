Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh theo tỷ lệ 160 đổi 160

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong ngày 26/6, 160 quân nhân Nga đã được phía Ukraine trao trả. Đổi lại, Nga đã bàn giao 160 tù binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.

Các quân nhân Nga được trao trả hiện đang có mặt trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus. Tại đây, họ được tiếp nhận, thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu, với sự tham gia trực tiếp của Cao ủy Nhân quyền Liên bang Nga - Yana Lantratova.

Các tù binh Ukraine vỡ òa sau cuộc trao đổi 205 người giữa Nga và Ukraine ngày 15/5. (Ảnh: Reuters)

Sau khi được chăm sóc tâm lý và y tế cần thiết, các quân nhân Nga sẽ được đưa về nước để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, trong quá trình trao trả các quân nhân Nga từ nơi giam giữ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đóng vai trò trung gian với những nỗ lực mang tính nhân đạo, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đợt trao đổi tù binh lần này giữa Nga và Ukraine.