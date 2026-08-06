Thời sự quốc tế sáng 6/8: Nga tập kích ồ ạt vào thủ đô Kiev của Ukraine

VOV.VN - Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Moscow tuyên bố bắn hạ 635 UAV trong đêm.
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