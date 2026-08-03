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Ukraine mở đợt tập kích quy mô lớn, Nga bắn hạ 635 UAV

Thứ Hai, 06:54, 03/08/2026
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VOV.VN - Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Moscow tuyên bố bắn hạ 635 UAV trong đêm.

Giới chức Nga cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng tại nhiều khu vực của Nga trong đêm 2/8 và ngày 3/8, đồng thời nhắm vào một số mục tiêu kinh tế và hạ tầng, trong đó có kho hàng của Wildberries - tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga.

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Máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 635 UAV của Ukraine trong đêm.

Theo Thống đốc vùng Samara Vyacheslav Fedorishchev, một UAV Ukraine đã tấn công kho hàng của Wildberries tại khu vực này, nằm cách các vị trí tiền tuyến gần nhất của Ukraine khoảng 800 km. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn nhưng không ghi nhận thương vong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy.

Trong thời gian gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, tập trung vào các mục tiêu kinh tế, năng lượng và hậu cần với mục tiêu làm suy giảm năng lực duy trì chiến dịch quân sự của Moscow.

Kể từ ngày 18/7, các cơ sở liên quan đến Wildberries đã nhiều lần trở thành mục tiêu của UAV Ukraine. Công ty này được xem là một trong những trụ cột của lĩnh vực bán lẻ trực tuyến tại Nga và thường được ví như "Amazon của Nga".

Tại vùng Saratov, Thống đốc Roman Busargin cho biết một UAV đã tấn công một tòa nhà dân cư ở thành phố Engels, khiến 2 người thiệt mạng. Ông cũng cho biết cơ sở hạ tầng dân sự tại Engels và thành phố Saratov đều bị hư hại.

Saratov là nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu lớn của Nga, trong khi Engels là địa điểm có căn cứ không quân chiến lược. Cả hai địa điểm này thường xuyên bị Ukraine tập kích trong thời gian qua.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 3/8 tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov và căn cứ không quân Engels, gây ra các vụ hỏa hoạn tại cả hai cơ sở. Quân đội Ukraine cũng cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào kho dầu ở vùng Kaluga, phía tây nước Nga.

Tại vùng Udmurtia, quyền Thống đốc Olga Abramova cho biết một cuộc tấn công bằng UAV khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Ở vùng biên giới Belgorod, lực lượng đặc nhiệm địa phương báo cáo các cuộc tấn công của Ukraine đã làm 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Trong khi đó, Thống đốc Bashkortostan Radiy Khabirov cho biết các đơn vị phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp trong khu vực. Một UAV bị bắn hạ trên khu công nghiệp tại thành phố Ufa, gây ra hỏa hoạn nhưng lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm quân đội đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng Mykolaiv của Ukraine, đồng thời phá hủy hai tàu vận tải quân sự tại cảng và một tàu chở vật tư quân sự của đối phương trên Biển Đen.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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