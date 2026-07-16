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Thời sự Quốc tế trưa 16/7: Mỹ loại bỏ khả năng dùng vũ lực để lật đổ chế độ Iran

Thứ Năm, 14:40, 16/07/2026
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VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Vance vừa bác bỏ ý tưởng đưa lục quân Mỹ vào Iran để lật đổ chính phủ nước này. Ông cho rằng sự thay đổi chế độ phải đến từ người dân Iran chứ không phải từ quân đội Mỹ.

Xem thêm:  Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran

PV/VOV.VN
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