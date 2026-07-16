Thời sự Quốc tế trưa 16/7: Mỹ loại bỏ khả năng dùng vũ lực để lật đổ chế độ Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang lên mức chưa từng có, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào khu tổ hợp hạt nhân được gọi là "Núi Pickaxe", đồng thời tuyên bố Washington có thể sớm tiến hành tấn công và phá hủy cơ sở này.
Xem thêm: Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tối 8/7 (giờ Mỹ) cảnh báo Iran rằng các đòn đáp trả của Washington sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều" nếu lực lượng Iran tiếp tục nhằm vào các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tối 8/7 (giờ Mỹ) cảnh báo Iran rằng các đòn đáp trả của Washington sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều" nếu lực lượng Iran tiếp tục nhằm vào các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Chưa đầy một tháng sau khi đạt được biên bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã chấm dứt, trong bối cảnh Washington nối lại không kích và Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công mới.
VOV.VN - Chưa đầy một tháng sau khi đạt được biên bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã chấm dứt, trong bối cảnh Washington nối lại không kích và Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công mới.
VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tổ chức quốc tang kéo dài nhiều ngày sau vụ ám sát Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ tiếp tục ngăn chặn bất kỳ lãnh đạo Iran nào mà Tel Aviv cho là thúc đẩy các kế hoạch đe dọa sự tồn tại của Israel.
VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tổ chức quốc tang kéo dài nhiều ngày sau vụ ám sát Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ tiếp tục ngăn chặn bất kỳ lãnh đạo Iran nào mà Tel Aviv cho là thúc đẩy các kế hoạch đe dọa sự tồn tại của Israel.