English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran

Thứ Năm, 06:33, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ nguyên nhân khiến Tổng thống Donald Trump quyết định mở thêm đợt tấn công nhằm vào Iran.

Một quan chức Mỹ tiết lộ quyết định của Tổng thống Donald Trump tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tối 8/7 xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc ông không hài lòng khi eo biển Hormuz vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải và việc Iran tiếp tục tấn công các tàu thuyền trong thời gian ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO.

quan chuc my tiet lo ly do ong trump mo dot tan cong moi vao iran hinh anh 1
Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran. Ảnh: Press TV

Theo quan chức này, sự không hài lòng của ông Trump đã được thể hiện công khai khi ông trả lời báo giới tại Ankara. Tại đây, Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã "chấm dứt" và phát tín hiệu về khả năng mở thêm các đợt tấn công.

Nguồn tin cho biết thời điểm xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz đặc biệt khiến ông Trump không hài lòng, bởi chúng diễn ra khi ông đang tham dự các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Quan chức Mỹ cũng lưu ý, ông Trump ngày càng mất kiên nhẫn với tiến độ đàm phán giữa Washington và Tehran, đồng thời cho rằng Iran đang trì hoãn các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Phát biểu với các phóng viên tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump cáo buộc Iran không nhất quán trong các cuộc đàm phán. Theo ông, Tehran từng cam kết sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng sau đó lại phủ nhận việc nội dung này từng được thảo luận.

"Họ đồng ý rằng sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng sau đó họ tổ chức họp báo và nói rằng chúng tôi chưa từng thảo luận về vấn đề này. Ai có thể tin điều đó, khi đây gần như là trọng tâm của toàn bộ quá trình đàm phán?", ông Trump nói.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ "khai tử" thỏa thuận với Iran, Trung Đông lại bên bờ bão lửa
Mỹ "khai tử" thỏa thuận với Iran, Trung Đông lại bên bờ bão lửa

VOV.VN - Chưa đầy một tháng sau khi đạt được biên bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã chấm dứt, trong bối cảnh Washington nối lại không kích và Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công mới.

Mỹ "khai tử" thỏa thuận với Iran, Trung Đông lại bên bờ bão lửa

Mỹ "khai tử" thỏa thuận với Iran, Trung Đông lại bên bờ bão lửa

VOV.VN - Chưa đầy một tháng sau khi đạt được biên bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã chấm dứt, trong bối cảnh Washington nối lại không kích và Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công mới.

Israel phát cảnh báo cứng rắn giữa lúc Iran tổ chức quốc tang cố lãnh đạo tối cao
Israel phát cảnh báo cứng rắn giữa lúc Iran tổ chức quốc tang cố lãnh đạo tối cao

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tổ chức quốc tang kéo dài nhiều ngày sau vụ ám sát Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ tiếp tục ngăn chặn bất kỳ lãnh đạo Iran nào mà Tel Aviv cho là thúc đẩy các kế hoạch đe dọa sự tồn tại của Israel.

Israel phát cảnh báo cứng rắn giữa lúc Iran tổ chức quốc tang cố lãnh đạo tối cao

Israel phát cảnh báo cứng rắn giữa lúc Iran tổ chức quốc tang cố lãnh đạo tối cao

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tổ chức quốc tang kéo dài nhiều ngày sau vụ ám sát Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ tiếp tục ngăn chặn bất kỳ lãnh đạo Iran nào mà Tel Aviv cho là thúc đẩy các kế hoạch đe dọa sự tồn tại của Israel.

Iran bất ngờ hé lộ trở ngại lớn nhất sau thỏa thuận với Mỹ
Iran bất ngờ hé lộ trở ngại lớn nhất sau thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết việc triển khai thỏa thuận ngừng bắn đã ký với Mỹ rất "khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được".

Iran bất ngờ hé lộ trở ngại lớn nhất sau thỏa thuận với Mỹ

Iran bất ngờ hé lộ trở ngại lớn nhất sau thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết việc triển khai thỏa thuận ngừng bắn đã ký với Mỹ rất "khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được".

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ