English
/ NGƯỜI VIỆT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

15 năm giải bóng đá người Việt Nam tại Nga: Sân chơi gắn kết kiều bào

Thứ Ba, 06:03, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần một tháng tranh tài, chiều 20/7, tại thủ đô Moscow, Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2026 đã chính thức bế mạc, khép lại mùa giải kỷ niệm 15 năm tổ chức với nhiều trận đấu hấp dẫn và chất lượng chuyên môn cao.

Tham dự lễ bế mạc có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; đại diện Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, Trung tâm Thương mại Sadovod, các doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt.

15 nam giai bong da nguoi viet nam tai nga san choi gan ket kieu bao hinh anh 1
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi tham dự lễ bế mạc

Giải đấu năm nay quy tụ 9 đội bóng của cộng đồng người Việt trên địa bàn Liên bang Nga. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết, sau 15 năm hình thành và phát triển, giải đấu đã khẳng định được uy tín và vị thế trong cộng đồng người Việt tại Nga. Từ những mùa giải đầu còn nhiều khó khăn, số lượng đội tham gia hạn chế, đến nay giải đã thu hút đông đảo cầu thủ và cổ động viên, trở thành hoạt động thể thao truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con.

15 nam giai bong da nguoi viet nam tai nga san choi gan ket kieu bao hinh anh 2
Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng BTC giải

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, ông Trần Phú Thuận cho biết: “Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2026 đặc biệt ý nghĩa vì là giải kỷ niệm 15 năm tổ chức. Năm nay, 9 đội tham gia đều có trình độ chuyên môn rất đồng đều. Các đội đều chuẩn bị cho giải đấu chu đáo và chuyên nghiệp. Giải cộng đồng được tổ chức nhằm mục đích duy nhất là tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của các thành viên trong cộng đồng, tạo ra một sân chơi lành mạnh để cho bà con được rèn luyện thể thao, trong đó có môn bóng đá. Đây cũng là nơi gắn kết tình đồng hương và khơi dậy niềm tự hào dân tộc của cộng đồng ta ở nước ngoài”.

15 nam giai bong da nguoi viet nam tai nga san choi gan ket kieu bao hinh anh 3
Hai đội tranh đấu trong trận chung kết là FC Thái Bình Moscow và FC Anh em Moscow

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện thể thao thường niên này, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn tại Nga, những hoạt động như giải bóng đá cộng đồng giúp bà con thêm đoàn kết, tạo niềm vui sau những ngày lao động vất vả. Theo Đại sứ, giá trị lớn nhất của giải đấu là “đoàn kết cộng đồng, vì cộng đồng và để cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển”.

Trong 25 trận đấu suốt một tháng qua, các cầu thủ đã cống hiến 90 bàn thắng. Ban tổ chức cũng lần đầu tiên áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (công nghệ VAR) để xem lại các tình huống gây tranh cãi, góp phần nâng cao tính công bằng và hướng tới mô hình tổ chức ngày càng chuyên nghiệp.

15 nam giai bong da nguoi viet nam tai nga san choi gan ket kieu bao hinh anh 4
Một pha tranh bóng quyết liệt

Trận chung kết giữa FC Anh em Moscow và FC Thái Bình Moscow diễn ra sôi nổi, kịch tính với sự cổ vũ nhiệt tình của những người hâm mộ. Chung cuộc, FC Anh em Moscow giành cúp vô địch với chiến thắng 2-1. FC Thái Bình Moscow giành huy chương bạc và hai đội giành huy chương đồng là FC Yên Thành Moscow và FC Thanh niên Moscow.

Ban tổ chức trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho tuyển thủ Nguyễn Văn Biên (FC Anh Em Moscow), giải thủ môn xuất sắc được trao cho thủ môn Vũ Tuấn Anh (FC Thái Bình Moscow), tuyển thủ Lê Phúc Hải (FC Sông La Hà Tĩnh) được trao giải vua phá lưới. FC Công giáo Moscow rinh cả hai giải Phong cách và Cổ động viên tích cực, văn minh nhất mùa giải.

15 nam giai bong da nguoi viet nam tai nga san choi gan ket kieu bao hinh anh 5
FC Anh em Moscow ăn mừng chiến thắng chung cuộc 2-1

Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2026 khép lại, đánh dấu chặng đường 15 năm của một sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn, doanh nghiệp và bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.

15 nam giai bong da nguoi viet nam tai nga san choi gan ket kieu bao hinh anh 6
Đại sứ Đặng Minh Khôi trao cúp cho nhà vô địch

Bên cạnh giải đấu quy mô toàn cộng đồng tại Moscow, hàng năm cộng đồng người Việt tại Nga còn duy trì nhiều giải đấu phong trào khác như Giải bóng đá Lão tướng Moscow và Giải bóng đá Liga Sadovod dành cho các tiểu thương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú trong cộng đồng.

Hương Trà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 hứa hẹn những trận cầu đẹp mắt
Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 hứa hẹn những trận cầu đẹp mắt

VOV.VN - Không chỉ là sân chơi thể thao của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm đam mê bóng đá và tình yêu quê hương, hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, giàu cảm xúc.

Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 hứa hẹn những trận cầu đẹp mắt

Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 hứa hẹn những trận cầu đẹp mắt

VOV.VN - Không chỉ là sân chơi thể thao của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm đam mê bóng đá và tình yêu quê hương, hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, giàu cảm xúc.

Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga cúp Sadovod 2025 kết thúc thành công
Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga cúp Sadovod 2025 kết thúc thành công

VOV.VN - Trải qua gần 1 tháng thi đấu hết sức sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá cúp Sadovod 2025 do cộng đồng người Việt tại Tổ hợp thương mại Moscow, Nga phối hợp Ban quản trị Tổ hợp thương mại tổ chức, với sự tham gia của 7 đội bóng đã kết thúc thành công.

Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga cúp Sadovod 2025 kết thúc thành công

Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga cúp Sadovod 2025 kết thúc thành công

VOV.VN - Trải qua gần 1 tháng thi đấu hết sức sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá cúp Sadovod 2025 do cộng đồng người Việt tại Tổ hợp thương mại Moscow, Nga phối hợp Ban quản trị Tổ hợp thương mại tổ chức, với sự tham gia của 7 đội bóng đã kết thúc thành công.

Bế mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga “Lão tướng Moscow 2024”
Bế mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga “Lão tướng Moscow 2024”

VOV.VN - Trải qua gần một tháng thi đấu hết sức sôi nổi, với những pha bóng đẹp, những bàn thắng hay, giải bóng đá của cộng đồng người Việt tại Nga “Lão tướng Moscow 2024” với sự tham gia của 8 đội bóng, gần 200 cầu thủ đã khép lại thành công. 

Bế mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga “Lão tướng Moscow 2024”

Bế mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga “Lão tướng Moscow 2024”

VOV.VN - Trải qua gần một tháng thi đấu hết sức sôi nổi, với những pha bóng đẹp, những bàn thắng hay, giải bóng đá của cộng đồng người Việt tại Nga “Lão tướng Moscow 2024” với sự tham gia của 8 đội bóng, gần 200 cầu thủ đã khép lại thành công. 

THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào