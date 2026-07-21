15 năm giải bóng đá người Việt Nam tại Nga: Sân chơi gắn kết kiều bào

Tham dự lễ bế mạc có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; đại diện Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, Trung tâm Thương mại Sadovod, các doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi tham dự lễ bế mạc

Giải đấu năm nay quy tụ 9 đội bóng của cộng đồng người Việt trên địa bàn Liên bang Nga. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết, sau 15 năm hình thành và phát triển, giải đấu đã khẳng định được uy tín và vị thế trong cộng đồng người Việt tại Nga. Từ những mùa giải đầu còn nhiều khó khăn, số lượng đội tham gia hạn chế, đến nay giải đã thu hút đông đảo cầu thủ và cổ động viên, trở thành hoạt động thể thao truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng BTC giải

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, ông Trần Phú Thuận cho biết: “Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2026 đặc biệt ý nghĩa vì là giải kỷ niệm 15 năm tổ chức. Năm nay, 9 đội tham gia đều có trình độ chuyên môn rất đồng đều. Các đội đều chuẩn bị cho giải đấu chu đáo và chuyên nghiệp. Giải cộng đồng được tổ chức nhằm mục đích duy nhất là tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của các thành viên trong cộng đồng, tạo ra một sân chơi lành mạnh để cho bà con được rèn luyện thể thao, trong đó có môn bóng đá. Đây cũng là nơi gắn kết tình đồng hương và khơi dậy niềm tự hào dân tộc của cộng đồng ta ở nước ngoài”.

Hai đội tranh đấu trong trận chung kết là FC Thái Bình Moscow và FC Anh em Moscow

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện thể thao thường niên này, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn tại Nga, những hoạt động như giải bóng đá cộng đồng giúp bà con thêm đoàn kết, tạo niềm vui sau những ngày lao động vất vả. Theo Đại sứ, giá trị lớn nhất của giải đấu là “đoàn kết cộng đồng, vì cộng đồng và để cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển”.

Trong 25 trận đấu suốt một tháng qua, các cầu thủ đã cống hiến 90 bàn thắng. Ban tổ chức cũng lần đầu tiên áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (công nghệ VAR) để xem lại các tình huống gây tranh cãi, góp phần nâng cao tính công bằng và hướng tới mô hình tổ chức ngày càng chuyên nghiệp.

Một pha tranh bóng quyết liệt

Trận chung kết giữa FC Anh em Moscow và FC Thái Bình Moscow diễn ra sôi nổi, kịch tính với sự cổ vũ nhiệt tình của những người hâm mộ. Chung cuộc, FC Anh em Moscow giành cúp vô địch với chiến thắng 2-1. FC Thái Bình Moscow giành huy chương bạc và hai đội giành huy chương đồng là FC Yên Thành Moscow và FC Thanh niên Moscow.

Ban tổ chức trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho tuyển thủ Nguyễn Văn Biên (FC Anh Em Moscow), giải thủ môn xuất sắc được trao cho thủ môn Vũ Tuấn Anh (FC Thái Bình Moscow), tuyển thủ Lê Phúc Hải (FC Sông La Hà Tĩnh) được trao giải vua phá lưới. FC Công giáo Moscow rinh cả hai giải Phong cách và Cổ động viên tích cực, văn minh nhất mùa giải.

FC Anh em Moscow ăn mừng chiến thắng chung cuộc 2-1

Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2026 khép lại, đánh dấu chặng đường 15 năm của một sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn, doanh nghiệp và bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi trao cúp cho nhà vô địch

Bên cạnh giải đấu quy mô toàn cộng đồng tại Moscow, hàng năm cộng đồng người Việt tại Nga còn duy trì nhiều giải đấu phong trào khác như Giải bóng đá Lão tướng Moscow và Giải bóng đá Liga Sadovod dành cho các tiểu thương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú trong cộng đồng.